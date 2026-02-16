Obavijesti

Show

Komentari 0
POBIJEDILE S 'ANDROMEDOM'

Znate li što povezuje Lelek i Big Brother? Dvoje bivših 'stanara'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Znate li što povezuje Lelek i Big Brother? Dvoje bivših 'stanara'
9
Foto: Instagram

Hrvatska je u nedjelju dobila svoje predstavnice na 70. Euroviziji u Beču. Grupa Lelek i pjesma 'Andromeda' dobili su najviše bodova publike i žirija, a nakon nagrade zahvaljivale su svom timu

Admiral

Etno-pop sastav Lelek pobijedile su na Dori u finalu u nedjelju navečer te će predstavljati Hrvatsku na Euroviziji u Beču u svibnju ove godine s pjesmom 'Andromeda'. A iza stihova te pjesme stoji Tomislav Roso, umjetnik koji je i prošle godine bio autor teksta za pjesmu 'The Soul of my Soul', koja je također bila favorit na Dori, no nije pobijedila. 

PORUKA IZA TETOVAŽA Što znače tetovaže Lelekica? Sicanje je drevni običaj kojim su Hrvatice iz BiH spašavale živote
Što znače tetovaže Lelekica? Sicanje je drevni običaj kojim su Hrvatice iz BiH spašavale živote

Uz njega, tim čine skladatelj Filip Lacković, a pridružila im se i srpska glazbenica Zorja te Lazar Pajić

Iako danas živi dalje od očiju javnosti, mnogi se Rose sjećaju kao kandidata Big Brothera 2018. godine. Pažnju je tada plijenio visinom od 205 centimetara, a publici je bio jako simpatičan te mu je pobjeda izbjegla 'za dlaku'. Kuću je napustio tik pred superfinale.

Zagreb: Ulaskom kandidata u ku?u po?ela 9. sezona Big Brothera
Zagreb: Ulaskom kandidata u ku?u po?ela 9. sezona Big Brothera | Foto: Filip Kos/PIXSELL

Iste godine je u Big Brotheru sudjelovao i Marin Novaković, koji je lani bio prateći vokal grupi Lelek, a s kojim je Roso ostao u prijateljskim odnosima i napisao mu nekoliko pjesama. Novaković je i ove godine bio dio tima skupine Lelek. 

Tko je Lelek? 

Lelek je hrvatski etno-pop sastav osnovan u rujnu 2024. godine koji spaja elemente tradicijske glazbe s modernim pop zvukom, oslanjajući se na slavensko nasljeđe i motive iz domaće kulture. Grupu čini pet djevojaka - Inka Večerina Perušić, Judita Štorga, Korina Olivia Rogić, Lara Brtan i Marina Ramljak.

RAZLIČITI MODNI IZRIČAJI Grupa Lelek će predstavljati Hrvatsku na Euroviziji u Beču: Ovako su nam pozirale za Cafe
Grupa Lelek će predstavljati Hrvatsku na Euroviziji u Beču: Ovako su nam pozirale za Cafe

Na ovogodišnjoj Dori predstavile su se pjesmom 'Andromeda', koja je ubrzo nakon objave na YouTubeu premašila 60 tisuća pregleda i lansirala ih među favorite.

Zagreb: Grupa Lelek pobjednica je ovogodišnje Dore
Zagreb: Grupa Lelek pobjednica je ovogodišnje Dore | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Nakon što su prošle godine s pjesmom 'The Soul of My Soul' osvojile četvrto mjesto, vratile su se s pjesmom koja je, kako same kažu, nastala gotovo odmah nakon tadašnjeg nastupa.

POBIJEDILE NA DORI Grupa Lelek nakon pobjede: 'Iza nas stoji jako puno ljudi, ovaj je osjećaj nerealan. Ponosne smo'
Grupa Lelek nakon pobjede: 'Iza nas stoji jako puno ljudi, ovaj je osjećaj nerealan. Ponosne smo'

- Raditi na pjesmi koja se dotiče žrtve, identiteta i nasilja znači stalno biti svjestan težine teme i odgovornosti koju nosi. Nismo joj pristupale površno, nego s puno poštovanja prema priči koju želimo ispričati i prema ljudima čije se sudbine kroz nju reflektiraju - rekle su nam.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Grupa Lelek pobijedila na Dori
ZAVRŠILO JE NATJECANJE

Grupa Lelek pobijedila na Dori

Grupa Lelek predstavljat će nas na 70. Euroviziji u Beču s pjesmom 'Andromeda'
Zagrebačka Arena uglas je pjevala s Anom Bekutom
KONCER ZA VALENTINOVO

Zagrebačka Arena uglas je pjevala s Anom Bekutom

Njezin dugo iščekivani samostalni koncert u najvećoj dvorani u Hrvatskoj, pretvorio je Valentinovo u Zagrebu u glazbeni spektakl nabijen emocijama, nostalgijom i zajedničkim pjevanjem tisuća ljudi
FOTO Što su poznate dame radile na Valentinovo: Evo koja je imala najmanje tange...
DAN ZALJUBLJENIH

FOTO Što su poznate dame radile na Valentinovo: Evo koja je imala najmanje tange...

Brojne poznate dame otkrile su kako su provele Dan zaljubljenih, a neke su se pritom odlučile skinuti te time pohvaliti na Instagramu. Veliki buketi ruža tako su pali u drugi plan...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026