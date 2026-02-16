Znate li što povezuje Lelek i Big Brother? Dvoje bivših 'stanara'

Etno-pop sastav Lelek pobijedile su na Dori u finalu u nedjelju navečer te će predstavljati Hrvatsku na Euroviziji u Beču u svibnju ove godine s pjesmom 'Andromeda'. A iza stihova te pjesme stoji Tomislav Roso, umjetnik koji je i prošle godine bio autor teksta za pjesmu 'The Soul of my Soul', koja je također bila favorit na Dori, no nije pobijedila.

Uz njega, tim čine skladatelj Filip Lacković, a pridružila im se i srpska glazbenica Zorja te Lazar Pajić.

Iako danas živi dalje od očiju javnosti, mnogi se Rose sjećaju kao kandidata Big Brothera 2018. godine. Pažnju je tada plijenio visinom od 205 centimetara, a publici je bio jako simpatičan te mu je pobjeda izbjegla 'za dlaku'. Kuću je napustio tik pred superfinale.

Zagreb: Ulaskom kandidata u ku?u po?ela 9. sezona Big Brothera | Foto: Filip Kos/PIXSELL

Iste godine je u Big Brotheru sudjelovao i Marin Novaković, koji je lani bio prateći vokal grupi Lelek, a s kojim je Roso ostao u prijateljskim odnosima i napisao mu nekoliko pjesama. Novaković je i ove godine bio dio tima skupine Lelek.

Tko je Lelek?

Lelek je hrvatski etno-pop sastav osnovan u rujnu 2024. godine koji spaja elemente tradicijske glazbe s modernim pop zvukom, oslanjajući se na slavensko nasljeđe i motive iz domaće kulture. Grupu čini pet djevojaka - Inka Večerina Perušić, Judita Štorga, Korina Olivia Rogić, Lara Brtan i Marina Ramljak.

Na ovogodišnjoj Dori predstavile su se pjesmom 'Andromeda', koja je ubrzo nakon objave na YouTubeu premašila 60 tisuća pregleda i lansirala ih među favorite.

Zagreb: Grupa Lelek pobjednica je ovogodišnje Dore | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Nakon što su prošle godine s pjesmom 'The Soul of My Soul' osvojile četvrto mjesto, vratile su se s pjesmom koja je, kako same kažu, nastala gotovo odmah nakon tadašnjeg nastupa.

- Raditi na pjesmi koja se dotiče žrtve, identiteta i nasilja znači stalno biti svjestan težine teme i odgovornosti koju nosi. Nismo joj pristupale površno, nego s puno poštovanja prema priči koju želimo ispričati i prema ljudima čije se sudbine kroz nju reflektiraju - rekle su nam.