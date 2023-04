Pobjednica Superpotjere nam otkriva na što će potrošiti 15 tisuća eura: 'Prijavit ću se opet!'

15 sekundi prednosti je bilo taman, no ako fulaš, ni te sekunde nisu od velike pomoći, govori nam Sunčana Orešić, prva pobjednica 'Superpotjere', koja je porazila četvero lovaca: Svena Marcelića, Moranu Zibar, Krešimira Sučevića Međerala i Deana Kotigu, te s prednosti od 15 sekundi osvojila 15.000 eura.

Sunčana Orešić iskusna je kvizašica koja je sudjelovala i u 'Potjeri' (kad su lovci bili Krešo i Mladen, kojega je pobijedila) i na kvizu 'Tko želi biti milijunaš?'. U prvom krugu 'Superpotjere' osvojila je 2000 eura. Netočno je odgovorila na zadnje, peto pitanje.

Molekularna biotehnologinja koja radi u struci odbila je ponudu lovca Mladena Vukorepe da igra sa svih pet lovaca za 30.000 eura jer 'nije baš toliko hrabra, odnosno luda'.

- Kad igraš, nisi svjesna tih nekih stvari, već je fokus samo na brzim i točnim odgovorima. Ovo je za mene bilo jako dobro iskustvo - kaže nam Sunčana.

U drugom krugu Sunčana nije znala da je Titicaca najveće jezero u regiji Altiplano, da je J. B. van Helmont ugljikov dioksid nazvao plinom iz drveta kad ga je dobio gorenjem ugljena te da su Connell i Marianne likovi iz romana Sally Ronney 'Normalni ljudi'.

- Sunčana je do zadnjeg trenutka bila u igri, to je važno. Igrali ste do kraja i tako treba. To je vrhunska koncentracija - dodao je Krešo.

Nakon napete i izvanredne igre čestitali su joj, a Krešo je ustao te se naklonio.

- To je bilo jako lijepo. Svi su mi čestitali. Nastavit ću se prijavljivati na kvizove. To je moja strast - dodala je kvizašica.

Sunčana će nagradu potrošiti na egzotično putovanje.

- Otputovat ću u jugoistočnu Aziju ili u Ameriku. Još nisam sigurna - kaže s osmijehom.

Najčitaniji članci