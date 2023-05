Pobjednicu Eurosonga optužili za plagiranje: Pjesma 'Tattoo' je zapravo mix drugih pjesama

Na ovogodišnjem Eurosongu Švedsku je predstavljala Loreen (39) s pjesmom 'Tattoo' te je pobijedila.

Španjolske novine ABC optužile su ovogodišnju pobjednicu za plagiranje. Tvrde kako pjesma previše podsjeća na druge pjesme.

Pišu da neki dijelovi pjesme podsjećaju na 'The Winner Takes It All' grupe ABBA, dok refren podsjeća na pobjedničku pjesmu Eurosonga 'Euphoria' iz 2012. koju je također izvodila Loreen.

Još jedna stvar na koju su mnogi reagirali je instrumentalni uvod pjesme. Kažu kako je vrlo sličan uvodu pjesme 'Pont Aeris Flying Free' iz 1999.

Na ove optužbe reagirali su i korisnici Twittera.

'Cha Cha Cha je trebala pobijediti! Žiri je korumpiran po običaju. Izgubio sam vjeru u Eurosong. Žiri je glasao za plagiranu pjesmu', napisao je jedan korisnik Twittera. Inače, Loreen je imala 583 boda, a Finska je za njom 'kaskala' 57 bodova. Hrvatski Let 3 završio je na 13. mjestu sa 123 boda.

