ZAVRŠIO JE SANREMO

Pobjednik Sanrema je Sal da Vinci: Neće ići na Eurosong?

Piše Davor Lugarić,
Čitanje članka: 1 min
Pobjednik Sanrema je Sal da Vinci: Neće ići na Eurosong?
Foto: Maurizio D'Avanzo/ipa-agency.net/PROMO

Sal da Vinci, pravim imenom Salvatore Michael Sorrentino, slavio je na talijanskom izboru za pjesmu Eurovizije s ‘Per sempre si’

Pet dana trajalo je 76. izdanje legendarnog Sanrema. Svih 30 natjecatelja u finalu su izveli svoje pjesme, a u superfinale se plasiralo njih pet: Sal Da Vinci, Sayf, Ditonellapiaga, Arisa te Fedez i Masini.

Nakon proglašenja pobjednika, kleknuo je na pozornicu i primio se za glavu. Riječ je o Salu Da Vinciju, koji je pobijedio s pjesmom "Per sempre sì".

On ima mogućnost i odbiti predstavljati Italiju na Eurosongu u Beču ove godine, a još nije objavljeno hoće li nastupiti ili ne. Ako ipak odbije otići na natjecanje za pjesmu Eurovizije, RAI će izabrati drugog izvođača.

Autori pobjedničke pjesme su Alessandro La Cava, Eugenio Maimone, Federica Abbate, Federico Mercuri, Francesco Sorrentino, Giordano Cremona i Salvatore Michael Sorrentino. Inače, Sad Da Vinci da Sam Remu je nastupio 2009. godine s pjesmom "Non riesco a farti innamorare", kada je osvojio treće mjesto.

S ovogodišnjom pobjedničkom pjesmom slavi "ljubav i obećanje koje dvoje ljudi veže za cijeli život", pojašnjenje je autora pjesme.

Foto: Maurizio D'Avanzo/ipa-agency.net/PROMO

Pravim imenom Salvatore Michael Sorrentino, talijanski je glumac i pjevač Iako je rođen 1969. godine u New Yorku, odrastao je u Napulju. Obitelj ga je poticala na muziku, pa je Sal nastupao već od svoje šeste godine. Surađivao je s ocem Nicolom, također pjevačem, paralelno gradeći glumačku i glazben u karijeru.

A u ovih pet dana na Sanremu mogli svi vidjeti pravi spektakl, produkcijski je to bilo fenomenalno. Uoči same završnice, na pozornici kazališta Teatro Ariston nastupio je i Stjepan Hauser. Bile su na San Remu i mnoge svjetske zvijezde, poput Irine Shayk, Erosa Ramazzottija, Alicije Keys i Andree Bocellija.

Važna je bila i objava dugogodišnjeg voditelja i umjetničkog direktora festivala Carla Contija, koji je rekao da se povlači. Naslijediti bi ga trebao voditelj Stefano De Martino. 

Ovo su najpopularnije pjesme s festivala Sanremo: Od Erosa Ramazzottija do Maneskina

Ovo su najpopularnije pjesme s festivala Sanremo: Od Erosa Ramazzottija do Maneskina

Večeras saznajemo tko odnosi pobjedu na 76. Sanremu, a prisjetili smo se uspješnica s te pozornice.
