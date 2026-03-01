Obavijesti

Show

Komentari 0
KONCERT ZA PAMĆENJE

Jozinović oduševio Rijeku: 'Vi ste moja kuća puna naroda'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Jozinović oduševio Rijeku: 'Vi ste moja kuća puna naroda'
4
Foto: Danko Šimunović

Jakov Jozinović bacio u trans rasprodanu dvoranu u Rijeci. Obožavatelji mu skandirali da ga vole, a on im poručio: "Vi ste ti koji činite moju kuću punu naroda..."

Admiral

U mjesecima unaprijed rasprodanoj Dvorani Zamet, glazbena senzacija Jakov Jozinović je u sklopu velike turneje "Ja za čuda letim" oduševio Rijeku koncertom koji je od prve minute podigao obožavatelje na noge. Otvaranje uz njegov prvi hit "Polje ruža" pokazalo je da riječku publiku očekuje večer koja će se još dugo prepričavati.

"Dobra večer, Rijeko. Nadam se da ste dobro i spremni da pjevamo i plešemo na najjače. Publika u Splitu je bila fenomenalna, jedva čekam čuti kakvi ste vi", poručio je.

Najveći grad na Kvarneru s velikim je uzbuđenjem pratio Jakova tijekom svake pjesme. Njegove interpretacije kultnih hitova ovih prostora, među kojima su "U ljubav vjere nemam", "Pjevam danju, pjevam noću", "Kad mi dođeš ti" i brojni drugi, još su jednom istaknule njegovu izraženu emociju.

Foto: Danko Šimunović

"Ovo je najbrže rasprodani koncert na mojoj turneji u Hrvatskoj. Vjerovali ste u mene dok još nisam imao niti jednu svoju pjesmu, hvala vam na tome", poručio je omiljeni Vinkovčanin.

A osim ulaznica za ovaj koncert, Rijeka je sinoć s posebnim nestrpljenjem dočekala i njegov mega hit "Ja volim", pjesmu koja je u rekordnom roku osvojila regiju. "Jakove mi te volimo", skandirala je čitava dvorana.

Jedan od zapaženijih trenutaka dogodio se tijekom pjesme "Nasloni se", kada mu se na pozornici pridružio talentirani Šibenčanin Luka Ćevid.

Foto: Danko Šimunović

"Ima jedan mladi lik poput mene, koji mi je počeo izlaziti na TikToku kao i ja vama. Odlučio sam ga pozvati da sa mnom otpjeva pjesmu mog prijatelja Matije Cveka. On se zove Luka i želim da ga pozdravite najjačim aplauzom", najavio je Jakova gosta, a potom je Zamet pjevao s njima uglas.

Vizualni efekti, raskošna produkcija i spektakularni light show dodatno su naglasili intenzitet večeri i pretvorili koncert u nezaboravno audio-vizualno iskustvo, a korišten je i specijalni lift belgijske produkcijske kuće koja radi na turnejama najvećih svjetskih zvijezda.

Foto: Danko Šimunović

"Ništa ne bi bilo bez vas. Činite me najsretnijim dečkom na svijetu. Iskreno se nadam da sam ispunio vaša srca kao što ste vi ispunili moje, da ćete kući otići sretni i puni ljubavi i da ćete poželjeti doći ponovno. Vi ste ti koji činite moju kuću punu naroda. Hvala vam, bili ste najbolja publika", emotivno je poručio Jakov na bisu i pozdravio Rijeku s klasikom "Kuća puna naroda".

HR TOP 100 Jakov Jozinović s hitom 'Ja volim' na broju jedan top liste
Jakov Jozinović s hitom 'Ja volim' na broju jedan top liste

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Kakav glas! Arena uglas pjevala 'Dalmatinca' s Marinom Vrgočem (9)
Mali pjevač, veliki trenutak

VIDEO Kakav glas! Arena uglas pjevala 'Dalmatinca' s Marinom Vrgočem (9)

ZAGREB - Marino Vrgoč (9) večeras je u Areni Zagreb pokazao kako emocija ne poznaje godine. Na koncertu 'Domu mom' otpjevao je 'Dalmatinca' Mladena Grdovića, a publika mu se ubrzo pridružila i uglas zapjevala s njim. Ovaj talentirani dječak već je poznat gledateljima. Svojim je glasom osvojio žiri i publiku u showu 'The Voice Kids', a uskoro će dobiti priliku pokazati svoje umijeće pred milijunima gledatelja diljem Europe. Finale Dječjeg Eurosonga održat će se 13. prosinca u Tbilisiju, glavnom gradu Gruzije, a Marino će na toj pozornici predstavljati Hrvatsku
Pobjednik Sanrema je Sal da Vinci: Neće ići na Eurosong?
ZAVRŠIO JE SANREMO

Pobjednik Sanrema je Sal da Vinci: Neće ići na Eurosong?

Sal da Vinci, pravim imenom Salvatore Michael Sorrentino, slavio je na talijanskom izboru za pjesmu Eurovizije s ‘Per sempre si’
Ovo su najpopularnije pjesme s festivala Sanremo: Od Erosa Ramazzottija do Maneskina
POZORNICA ZA HITOVE

Ovo su najpopularnije pjesme s festivala Sanremo: Od Erosa Ramazzottija do Maneskina

Večeras saznajemo tko odnosi pobjedu na 76. Sanremu, a prisjetili smo se uspješnica s te pozornice.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026