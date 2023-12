Pobjednik šeste sezone 'Života na vagi' otkrio kako će provesti blagdane: 'Sve je već spremno'

Kao i svake godine, za blagdane se pripremamo u krugu obitelji. Mi volimo sve to po starinski, kako su naši nekad radili, tako da bor nismo još okitili, jer se bor kiti na Badnjak. Navečer ga unesem u našu kuću i onda ga svi zajedno kitimo, uz lijepe riječi koje zaključuju godinu. Na Badnjak idemo na polnoćku u našu župnu crkvu, a ujutro, na sam Božić, s djecom otvaramo poklone.

Foto: RTL/canva

Ispričao je to Josip Čapo, pobjednik šeste sezone showa 'Život na vagi' za RTL. Simpatični Slavonac Božić će, baš kao i Novu godinu, provesti kod kuće u krugu svoje obitelji - supruge, dvije kćeri te sina.

Josip Čapo provest će blagdane u krugu obitelji

- Na sam Badnjak ja pripremam fiš od šarana vani u kotliću, a na Božić pečem odojak - rekao je Čapo te dodao kako je supruga zaslužna za kolače, a u pomoć joj priskaču djeca koja s veseljem izrađuju kolačiće pomoću modlica.

Foto: Privatni album

Dotaknuo se i poklona.

- Pokloni su već spremni. Supruga je sve riješila i sve je spremno, samo treba još doći Djed Mraz - objasnio je.

Nije odustao od treninga, ali priznao je kako mu se ponekad teško uhvatiti u koštac sa svim životnim obvezama, prehranom i treningom.

Foto: RTL

- Borim se, teško mi je, ali uspijevam nekako i ponosan sam na to. Baš sam neki dan rekao da mi je teže sada nego kada sam bio bolestan. Skroz moram misliti, u glavi mi je cijelo vrijeme prehrana, kondicija... pa se malo izgubim, pa se ponovno uhvatim - dodao je.

Foto: Privatni album/24sata

Počeo se debljati u ranim dvadesetima

Najveća podrška mu je supruga. Baš kao i u showu 'Život na vagi', u koji je stigao sa 172 kilograma, a izašao je 78,3 kilograma lakši. Čapo se počeo debljati u ranim dvadesetima, koje su za njega bile izazovno i teško životno razdoblje.

Dok je kod kuće u malenom selu Feričanci brao šljive, pregazio ga je traktor koji je ostao u brzini. Nedugo zatim imao je prometnu nesreću u kojoj je ozlijedio rame, da bi naposljetku obolio od leukemije.

- Tu tešku bolest prebolio sam na neki svoj način - primio sam jedan ciklus kemoterapije, no nisam želio primiti drugi iako su mi liječnici rekli da ću umrijeti za pet dana ako ne nastavim liječenje. Nisam to poslušao, tražio sam da odem kući iz bolnice u strahu da neću vidjeti kćer ako ponovno primim to sve. Prihvatio sam se alternative i onda sam od straha počeo jesti i debljati se - čim bih osjetio neku malaksalost, jeo sam da stvorim neki imunitet - rekao je ranije Josip za RTL.