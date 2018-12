Pobjednik Supertalenta: Album počinjem snimati već u siječnju

Dojmovi nakon pobjede u 'Supertalentu' su nam se slegli, rekao nam je Nebojša Barta, otac ovogodišnjeg pobjednika showa Denisa (20).

Dodao je da im je nakon natjecanja uslijedila prava 'borba' za Denisovu glazbenu karijeru.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL - Denis je imao prave pjesme u showu koje su znale ganuti srca mnogih, tako će i nastaviti - objasnio je Nebojša.

[video: 1202892 / Pobjednik Supertalenta Denis Barta snima novi album, a u ožujku nastupa s Ramazzottijem.]

Iako je Denis trebao nastupiti samo dva dana prije Božića s Erosom Ramazzottijem (55) u Milanu, i tako mu se ostvariti još jedan dječački san, Denisova prehlada bila je jača, te se susret morao otkazati zbog Denisove upale grla.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL - Zajedno su trebali pjevati Erosovu pjesmu "Imagine", no to se nije ostvarilo. Pokušat će se ponovo susresti i to otpjevati u ožujku - izjavio je otac koji je svejedno ponosan na svoga sina.

Nova Godina donosi im mnogo izazova jer obitelj Barta sprema sve uložiti da bi Denis bio sretan. Jedino veselje pruža mu klavijatura i pjesma, s toga će Denis na proljeće ponovo zasvirati na ulicama Sarajeva.

Foto: NOVA TV Ipak otkrio nam je na što će u 2019. uložiti najviše truda, napora i vremena.

- Pokušat ćemo da Denis od siječnja počne raditi na svom autorskom albumu - rekao je Denisov otac. Otac i sin nadaju se i ponekoj novoj suradnji s domaćim glazbenicima.

- Još nas nisu zvali za suradnje. Bosna je specifična zemlja, pokušavamo ljudima da ti do znanja da i osobe s autizmom mogu nastupati bez problema. Borimo se s vjetrenjačama, ali vjerujem da ćemo uspjeti - kaže Nebojša koji ne gubi nadu u Denisove buduće duete.

Foto: NOVA TV Naime, iako je Denis već nekoliko puta nastupao sa Sašom Lošićem Lošom (54), frontmenom grupe Plavi orkestar, ali i s talijanskim pjevačem Andreom Bocellijem (60), želi još nastupa s domaćim glazbenicima.

Ovih dana svirao je na nekoliko humanitarnih koncerata unatoč prehladi koja ga je 'svladala', a Novu godinu proslaviti će uz svoje najmilije.

- Denisu je doček kao i svaki dan, on ode u pola 10 spavati - kaže otac.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL Dodao je i kako je finale 'Supertalenta' trajalo duže nego što je Denis navikao, pa je pobjednik tek nakon tri dana uistinu shvatio da je osvojio 200 tisuća kuna i titulu 'Supertalenta"'.

Mislili su da je kao pobjednik osvojio 40.000 kuna u showu, no na kraju se s 200.000 ugodno iznenadio.

- Dio novaca ide za bolesnu djecu u Hrvatskoj, dio u BiH, a 80.000 nama jer nam je toliko potrebno za Denisovo godišnje liječenje epilepsije u Italiji - zaključuje otac.