Pobjedu u Podravskoj 'Večeri za 5' odnio je Branko: 'Sigurno ću izvest cijelu ekipu na večeru'

Mladen Mikulinjak kuhao je posljednji dan podravskog tjedna 'Večere za 5'. Mladen je za svoju večeru osvojio 35 bodova i završio na četvrtom mjestu, a Branko je pobijedio s osvojenih 39 bodova.

Domaćin je pripremu večere započeo glavnim jelom koje je nazvao 'Miks pečenje', tri vrste mesa, od čega je dio pripremio na roštilju, a dio u pećnici nalik na peku, koju je mlade sam izradio. Kao priloge uz glavno jelo pripremio je krumpir, batat, cvjetaču i pečene šampinjone. Zatim je za predjelo pripremao pileću juhu koju je nazvao 'Trenutačno nadahnuće'. Preostalo je pripremiti desert, šarene rolade koje je nazvao 'Debeli'.

Ekipa je u kombiju pričala kako očekuju roštilj za večeru, kako smatraju da je Mladen sve za večeru pripremio sam i komentirali kako im je tjedan brzo prošao. Mladen je svoje goste dočekao s prigodnim aperitivima i sokom za Anamariju.

- Mislim da je naš domaćin bio malo umoran od kuhanja i da je imao malu tremu - komentirao je Jadranko.

Nakon aperitiva, ekipa se smjestila za stol, a domaćin im je poslužio predjelo, pileću juhu u posudi na sredini stola. Branko i Matija i ovaj put su dodavali soli, a Jadranko je komentirao kako je njemu taman.

- Juha za predjelo mi je u redu, ali mi smo iz tog kraja gdje to imamo minimalno svaku nedjelju pa nisam baš oduševljen - rekao je Matija, a Anamarija dodala: 'Bilo je ukusno, bilo je odlično.'

Glavno jelo također je posluženo na sredini stola, što se svidjelo gostima.

- Glavno jelo izgleda odlično i baš sam bila sretna što sam si mogla sama izvaditi na tanjur koliko želim - zadovoljno je komentirala Anamarija, a Matija dodao: 'Meni je pasalo da si možemo uzeti sami što želimo jer recimo ona cvjetača da mi je bila na tanjuru, ne bih je pojeo.'

Branko nije bio oduševljen glavnim jelom.

- Okus je bio u redu, ali mislim da to nije bilo primjereno za ovu večeru. Svi smo se trudili da napravimo nešto ekstra, a sad na kraju jedemo roštilj, to mi nije to, ali okusom je bilo dobro.

Desert nije očarao goste. Matiji i Branku nije bio dovoljno sladak, a Anamarija je komentirala kako joj je desert bio dovoljno sladak, ali je izgledao pomalo dosadno.

- Meni je desert bio dobar, ali nije bio onoliko sladak koliko ja inače volim - zaključio je Jadranko.

- Atmosfera je bila malo čudna jer je svatko pričao i komentirao na svoju stranu, tako da je bilo raštrkano - priznala je Anamarija, a Branko dodao kako je atmosfera bila dobra, ali da bi bila bolja da domaćin nije svako malo odlazio od stola.

Nakon večere domaćinu su se pridružile djevojke u ivanečkim nošnjama koje su podijelile poklone, a zatim je došao i muzičar Krešo koji je zasvirao na električnoj gitari.

- Volim rock, ali nedostajalo mi je da netko pjeva. Ipak, iznenađenje je bilo fora i drugačije, da nije opet tamburica ili harmonika - komentirala je Anamarija.

Preostalo je još proglasiti pobjednika. Peto mjesto ostalo je prazno, a na četvrtom se našao Mladen, koji je bio vidno razočaran svojim plasmanom. Na trećem mjestu s osvojenih 36 bodova bila je Anamarija, drugo su s osvojenih 38 dijelili Jadranko i Matija, a Branko je s osvojenih 39 bodova proglašen pobjednikom. Mladen je osvojio 35 bodova - Anamarija i Jadranko domaćinu su dali po deset bodova, Matija osam, a Branko sedam.

- Jako sam iznenađen jer ja sam ja mislio da će pobijediti Matija i konkurencija je bila dobra. S nagradom ću izvesti cijelu ekipu na večeru i izvest ću svoju prijateljicu Sanju koja mi je ustupila kuhinju - rekao je pobjednik.

