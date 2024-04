Antonija Šola transformirala se u Gorana Karana i oduševila: 'Vidi se jedan kontinuirani rad'

Počela je još jedna epizoda zabavnog showa 'Tvoje lice zvuči poznato'. Iz tjedna u tjedan gledamo transformacije domaćih zvijezda - Alena Bičevića, Mije Negovetić, Farisa Pinje, Tomislava Marića ToMe, Marije Kolb, Antonije Šole, Luciana Plazibata te Antonije Dore Pleško.

Njihove nastupe komentirat će i ocjenjivati žiri u kojem su - Goran Navojec, Enis Bešlagić, Mario Roth i Minea, a voditelji emisije su Igor Mešin i Filip Detelić.

Pjesnički šarm i umjetničku dušu Gorana Karana na pozornicu je donijela Antonija Šola izvodeći njegovu pjesmu 'Ostani'.

- Mislim da si obavila sve zadatke na nivou, ovo što su gospoda kolege rekli – vidi se jedan predani, kontinuirani rad. Skinula si mog imenjaka Gorana u motu i hodu. Svi znamo da on ima jedan vokal koji je među najvoluminoznijim, najradiofoničnijim vokalima naše estrade i tu si ti došla do jedne granice do kud si mogla doći i čestitam ti, bilo je prekrasno - istaknuo je Goran Navojec.