STIŽE U PULU

Počela je prodaja ulaznica za Nicka Cavea, ali ne za sve ljude. Evo koje su cijene po sektorima

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 1 min
Počela je prodaja ulaznica za Nicka Cavea, ali ne za sve ljude. Evo koje su cijene po sektorima
Nick Cave održao je koncert u Areni Zagreb | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL (arhivska fotografija)

Pretprodaja za pretplatnike Eventima otvorena je u srijedu, dok generalna prodaja počinje u petak. Organizatori upozoravaju da je broj ulaznica ograničen

Nick Cave & The Bad Seeds, bend s kultnim statusom među domaćom i stranom publikom, 5. kolovoza 2026. prvi put će stati na pozornicu pulske Arene. Riječ je o koncertu koji već sad nosi etiketu 'događaja ljeta', a potraga za ulaznicama službeno je krenula. 

Pretprodaja za pretplatnike Eventima otvorena je u srijedu, dok generalna prodaja počinje u petak. Organizatori upozoravaju da je broj ulaznica ograničen.

- Nick Cave & The Bad Seeds, bend koji je u Hrvatskoj stekao kultni status, prvi će put kročiti na pozornicu pulske Arene. Ovaj koncert dio je europske ljetne turneje kojom se bend vraća na velike pozornice i festivale diljem kontinenta. Nakon spektakularno rasprodanih nastupa na Wild God turneji, bend se vraća na ljeto 2026. s repertoarom koji obuhvaća pjesme iz svih razdoblja njihove karijere, uključujući i one s hvaljenog albuma Wild God koje smo zadnji put imali priliku čuti uživo u Hrvatskoj 2024. godine - poručuju organizatori.

Na pozornici pulske Arene uz Nicka Cavea nastupit će i vjerni članovi The Bad Seedsa: Warren Ellis, Colin Greenwood, Jim Sclavunos, George Vjestica, Larry Mullins i Carly Paradis. A koliko košta doživljaj Nicka Cavea pod zvijezdama u Areni? Za travnjak treba izdvojiti 80 eura, parter je 96 eura, tribine 106 eura, a za mjesto na VIP platformi potrebno je izdvojiti 131 euro.

Beograd: Nick Cave nastupio na Belgrade River Festu
Foto: Antonio Ahel

