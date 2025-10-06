Australski glazbenik Nick Cave, sa svojim bendom The Bad Seeds, iduće će godine u sklopu ljetne turneje hrvatske fanove počastiti koncertom u Puli
Nick Cave & The Bad Seeds u kolovozu stižu u pulsku Arenu!
StartFragment Nick Cave & The Bad Seeds u srijedu, 5. kolovoza 2026. godine, prvi put će kročiti na pozornicu pulske Arene u sklopu monumentalne europske ljetne turneje kojom se vraćaju na velike pozornice i festivale diljem kontinenta, objavio je organizator koncerta Charm Music.
Nick Cave & The Bad Seeds vraćaju se u Europu u ljeto 2026. sa serijom nastupa na otvorenom i festivalima, počevši 10. lipnja u dvorcu Malahide u Irskoj, a turneja će obuhvatiti Njemačku, Dansku, Češku, Austriju, Grčku, Italiju, Belgiju, Portugal, Francusku, Ujedinjeno Kraljevstvo, Hrvatsku, Srbiju, Rumunjsku, Norvešku i Litvu.
Turneja će se završiti 28. kolovoza na festivalu Rock en Seine u Francuskoj, a u međuvremenu će biti objavljeni dodatni datumi.
Nakon rasprodanih nastupa na "Wild God" turneji, bend se vraća s repertoarom koji obuhvaća pjesme iz svih razdoblja karijere, uključujući i one s posljednjeg istoimenog albuma.
Na pozornicu monumentalne pulske Arene s Nickom Caveom popet će se njegova vjerna The Bad Seeds ekipa: Warren Ellis, Colin Greenwood, Jim Sclavunos, George Vjestica, Larry Mullins i Carly Paradis.
Nick Cave uživa kultni status u Hrvatskoj, gdje je svaka njegova koncertna najava izazvala ogroman interes i rasprodane dvorane. Nastup u jedinstvenom antičkom amfiteatru u Puli bit će posebno emotivan trenutak, prvo Caveovo obraćanje publici unutar zidina starijih od dva tisućljeća, u prostoru koji nosi energiju povijesti i vječnosti.
