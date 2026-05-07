SIŽE U NAŠA KINA

Počela pretprodaja za 'Lijepa večer, lijep dan', film koji je osvojio sedam nagrada publike

Film je dosad uvršten na čak 40 međunarodnih filmskih festivala, a najnovije festivalsko priznanje podiže ukupan broj osvojenih nagrada na 19, uključujući čak sedam nagrada publike

Pretprodaja ulaznica za film 'Lijepa večer, lijep dan' redateljice Ivone Juka službeno je započela, dok istodobna objava službenog postera i trailera dodatno intenzivira interes za naslov koji je već prije početka domaće kino-distribucije izazvao snažne reakcije publike i kritike.

Film je dosad uvršten na čak 40 međunarodnih filmskih festivala, a najnovije festivalsko priznanje podiže ukupan broj osvojenih nagrada na 19, uključujući čak sedam nagrada publike. Svjetsku premijeru imao je na Frameline – Međunarodnom filmskom festivalu u San Franciscu, gdje je također osvojio nagradu publike, a europsku na Međunarodnom filmskom festivalu u Varšavi, jednom od najvažnijih festivala A kategorije. Lijepa večer, lijep dan bio je i hrvatski kandidat za 97. nagradu Oscar u kategoriji najboljeg međunarodnog igranog filma.

Riječ je o međunarodnoj koprodukciji Hrvatske, Kanade, Poljske, Cipra i Bosne i Hercegovine, koja tematski i produkcijski nadilazi regionalne okvire. Radnja je smještena u Jugoslaviju 1950-ih godina, u razdoblje političke represije i snažne ideološke kontrole, a fokusira se na četvoricu prijatelja — ratnih veterana i umjetnika — koji zbog svoje seksualne orijentacije postaju mete režima. Kada partijski lojalist Emir dobije zadatak da ih razotkrije i uništi, započinje njegova duboka unutarnja borba koja propituje granice lojalnosti, identiteta i osobne savjesti. U središtu priče nalazi se pitanje koje nadilazi vrijeme u kojem je radnja smještena: što ako je najopasnija stvar koju možeš napraviti — voljeti?

Film okuplja neka od najistaknutijih imena regionalne glumačke scene, među kojima su Emir Hadžihafizbegović, Dado Ćosić, Slaven Došlo, Đorđe Galić, Elmir Krivalić, Marko Braić, Anja Šovagović Despot, Enes Vejzović, Goran Grgić, Dražen Čuček, Svetozar Cvetković, Voja Brajović, Milica Mihajlović i Ivana Boban.

Iza projekta stoji afirmirani autorski tim: direktor fotografije Dragan Ruljančić, montažer Nenad Pirnat, scenograf Zvonko Sarić, kostimografkinja Goranka Krpan te majstorica maske Ana Bulajić Črček, a glazbu potpisuje Michael Brook, skladatelj nominiran za Zlatni Globus.

Produkciju potpisuje Anita Juka ispred 4Filma, produkcijske kuće koja stoji iza međunarodno zapaženih naslova poput Bazen beskraja Brandona Cronenberga (Sundance, Berlinale), Dani suše Emina Alpera (Cannes), Vizija leptira Maksima Nakonechnyija (Cannes) te Ti mene nosiš Ivone Juka — filma koji je premijerno prikazan na Karlovy Vary Film Festivalu, bio kandidat za Oscara i prvi naslov iz regije koji je Netflix otkupio za svjetsku distribuciju.

Lijepa večer, lijep dan u domaća kina stiže kao intimna i potresna, ali i izrazito aktualna priča o hrabrosti, identitetu i cijeni istine u vremenu sustavnog potiskivanja različitosti — uz misao koja ostaje visjeti u zraku i nakon izlaska iz kino-dvorane: jesmo li doista slobodni?

Ulaznice se mogu kupiti OVDJE.

