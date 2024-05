Počelo snimanje nove sezone 'Seks i grada': Otkrili su vraća li se omiljena Samantha Jones

Snimanje treće sezone serije 'And Just Like That', nastavka omiljenog 'Seks i grada', je započelo, najavila je glumica Sarah Jessica Parker (59) na svojim drušvenim mrežama.

- Krećemo - napisala je glumica na Instagramu uz fotografije scenarija.

Iako je mišljenje publike podijeljeno, oduševljenje oko sljedeće sezone nije krio niti izvršni producent Michael Patrick King.

- Oduševljeni smo što toliko vremena provodimo u univerzumu ‘Seksa i grada‘, pričajući nove priče o životima ovih ambicioznih likova koje igraju nevjerojatni glumci. I tek tako, evo treće sezone - otkrio je nedavno.

Foto: HBO Max

Prisjetimo se, druga je sezona završila epizodom gdje se Carrie oprašta od svog stana, a kratko se pojavila i Kim Cattrall (67), glumica koja je utjelovila legendarnu Sam Jones. Njezina scena traje svega 70 sekundi, a Kim je navodno zaradila milijun dolara.

- Mislim da se nikada neću moći oprostiti sa Sam. Ali to je najdalje što trenutno želim ići - rekla je nakon kraja sezone Kim za Entertainment Tonight.

Novost je da se postavi serije pridružuje i komičarka 'Rosie O'Donnell', koja je svoj dolazak također najavila na društvenim mrežama.

Sam se neće vratiti u trećoj sezoni, a publika neće gledati niti Saru Ramirez kao Ché Diaz. Budući da njezin lik nije bio omiljen među gledateljima, mnogima se ta vijest svidjela.

London: Sve?ana premijera filma "Sex And The City 2", 4. dio | Foto: Suzan/PRESS ASSOCIATION

- Dosta sa Ché i vratite Samanthu - komentirali su mnogi, a veliki se dio publike slaže da je serija izgubila svoju 'originalnu čar'.

- Vratite izlaske, zabavu i seks, dosta sa woke ideologijom - glasio je jedan od komentara.