Počelo snimanje šeste sezone showa 'Život na vagi': Imamo najstariju kandidatkinju dosad

Okruženi zelenilom, planinama i borovom šumom, u samom srcu Gorskog kotara, u mjestu Gerovo počelo je snimanje šeste sezone RTL-ova showa 'Život na vagi' koji pomaže stvaranju i prilagodbi novom, zdravijem i sretnijem načinu života.

I u ovoj sezoni treneri će biti Maja Ćustić i Edin Mehmedović dok će Marijana Batinić imati voditeljsku palicu. A da gledatelje očekuju do sada neviđeni krajolici, kao i razna iznenađenja, otkrio je producent emisije Vanja Meandžija.

- Ova je sezona ekstremna. Nema prostora za popuštanje i natjecatelji će to spoznati već na samom početku. Snima se na nevjerojatnoj lokaciji, u najvećoj izolaciji koju je Život na vagi do sada imao - u srcu Gorskog kotara. Kandidati će se od srpnja do listopada morati hrvati s ekstremnim gorskim vremenskim uvjetima, ali i uživati u neviđenim prirodnim ljepotama i onome što niti jedna sezona do sada nije imala – blagim i ugodnom ljetnim temperaturama i treninzima na svježem gorskom zraku na nadmorskoj visini većoj od 900 metara - otkrio je Meandžija dodajući da prvi put u emisiju ulazi 20 natjecatelja da bi sudjelovali u dosad neviđenom zaokretu u kojem će uživati gledatelji RTL-a.

Treneri Maja i Edo otkrili su koliko su sretni što borave u prekrasnoj prirodi, ali i ocijenili nove natjecatelje s kojima su već prionuli na posao.

- Nalazimo se usred šume. Prirodne ljepote ovoga kraja su čarobne i nestvarne, raj za svakog tko voli i uživa u zelenilu. Vremenski uvjeti znaju se mijenjati iz minute u minutu pa smo ponekad mađioničari koji moraju biti spremni na sve i u sekundi promijeniti plan. Klima-uređaj nije mi potreban, štoviše, pokrivam se poplunom! Što se tiče kandidata, svatko od njih je na svoj način zanimljiv. Čine mi se ozbiljniji, borbeniji i uporniji, ali tek smo na početku pa ih neću puno hvaliti da se ne iznenadim kaže Maja te dodaje da je ove godine dobna granica kandidata znatno viša - imamo najstariju kandidatkinju do sada - ima 60 godina.

I Edi se novo okruženje čini kao bajka, a otkrio je i kakvog je mišljenja o novim kandidatima.

- Gotovo mi se nestvarno čini da smo opet na setu showa Život na vagi. Iako smo nešto stariji, pa čak i iskusniji, osjećam tremu i veliko uzbuđenje na početku naše nove avanture. Dojma sam kako će ova sezona biti puna iznenađenja, a prvo me ugodno iznenadila lokacija. Samo mi i nepregledno prostranstvo šuma i divljine. Na samom početku trebali smo donijeti nekoliko teških odluka. Timovi su odabrani, a kandidati su prionuli na posao. Zanimljivo društvo, rekao bih. Ali tek nam slijedi pravo

upoznavanje. Pažljivo slušam njihove priče i pratim sve što rade na treningu. Očekujte neočekivano! - otkrio je Edo.

Tko će ove sezone pobijediti sve svoje strahove, pa tako i samog sebe te iznenaditi potpunom preobrazbom, gledatelji će doznati ove jeseni.

