Sara je u showu izgubila 30 kg koje je kasnije vratila, a ovako izgleda danas: Nije odustala!

Sara Sitarić (20), bivša kandidatkinja showa 'Život na vagi' objavila je novu fotografiju na društvenim mrežama te je svojim pratiteljima s ponosom pokazala kako danas izgleda. Ono najbitnije je, da i dalje aktivno živi te pazi na svoju prehranu.

Podsjetimo, Sara je u četvrtu sezonu 'Života na vagi' ušla s 18 godina i 137 kilograma. Svi su je zavoljeli zbog predanosti cilju i njenog veselog duha, a na posljednjem vaganju imala je 103 kilograma.

Nakon sudjelovanja u showu upisala je fakultet, ali i vratila dio kilograma koje je skinula. Tada je objavila video u kojem je iskreno progovorila o tom problemu.

- Vratila sam 30 kilograma od kraja showa (gotovo sve!), a sada sam u minusu 18 kg. Skidanje ovih kilograma bilo je daleko dugotrajnije, teže i s puno vanjskih distrakcija s kojima se nisam znala nositi, koje su mi stavljale fokus na druge stvari, a ne na mene. I još uvijek sam u procesu skidanja vraćenog - rekla je tada Sara napominjući da je mršavljenje, kao i debljanje, psihološki, a ne fizički proces.

- Danas se broj na vagi opasno približava dvoznamenkastom. Napredak pratim preko odjeće i ogledala, to mi je najdraži način, vaga mi nikada nije bila kvalitetno mjerilo kada su moji ciljevi u pitanju, iako je uvijek lijepo vidjeti koji broj manje - objasnila je nedavno za RTL.

Ovako sada izgleda Sara, a mnogi joj ispod fotografije koju je objavila na društvenim mrežama pružaju podršku i obasipaju je komplimentima.

Podsjetimo, Sara se tijekom emisije zaljubila u Marina Marušića, no veza je u međuvremenu pukla. Trenutačno ne traži dečka te je maksimalno posvećena fakultetu.

- Mislim da se to ne traži, to se jednostavno dogodi. Vrlo mi je važno da 'dečko' prije svega bude moj prijatelj, da temelj bude prijateljstvo, tek tada će taj odnos moći biti kvalitetan, a to je ono čemu ja težim - otkrila je.

