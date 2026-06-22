Počeo je 18. INmusic festival! Provjerili smo cijene hrane i pića, evo koliko treba izdvojiti

Započeo je 18. INmusic festival koji će na zagrebačkom Jarunu ugostiti vrhunska imena svjetske scene. Osim dobre glazbe, posjetitelji mogu uživati i u hrani te piću. Provjerili smo za vas kakva je ponuda.

Cijene obroka kreću se od 4 eura za komad pizze pa sve do 13 eura za neka od najpopularnijih festivalskih jela poput pad thaija, bao bunsa, kebaba i smash burgera. Najpovoljnija opcija je pizza koja se može pronaći po cijeni od 4 do 4,50 eura, ovisno o vrsti.

Zagreb: Nema gužvi pred ulazom na INMusic festival | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Ljubitelji street fooda mogu birati između klasičnih i vegetarijanskih opcija. Smash burger stoji od 11 do 13 eura, kebab tortilje s piletinom ili junetinom po 12 eura, dok su pad thai s piletinom i vegetarijanska verzija dostupni za 13 eura. U ponudi su i falafel specijaliteti – humus za 8 eura, falafel wrap i falafel salata po 10 eura, kao i batati za 5,50 eura. Posebnu pažnju privlače i venezuelanske arepe, čije se cijene kreću od 10 do 11,50 eura.

Zagreb: Nema gužvi pred ulazom na INMusic festival | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Što se pića tiče, festivalske cijene kreću se od 4,10 eura za pelinkovac i 4,50 eura za viljamovku, dok će ljubitelji piva za pola litre točenog craft pilsnera izdvojiti 5,50 eura. Gemišt od 0,4 litre stoji 5,10 eura, vodka soda 6,90 eura, a najskuplje piće u ponudi je RTD Jim Beam Cola po cijeni od 8,70 eura.

Zagreb: Nema gužvi pred ulazom na INMusic festival | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Večeras kreće pravi spektakl s Manic Street Preachersima u 20:30, a legendarni Jack White kreće u 23:15. Na world stage festivalu će Nusantara Beat svoj nastup započeti u 19:30, a nakon nizozemskog benda nastupa KT Tunstall s početkom u 22:00.

Cijeli raspored nastupa po pozornicama možete pronaći OVDJE.

*uz korištenje AI-ja