Donosimo raspored prvog dana INmusic festivala
Evo tko svira danas na INmusicu
Danas počinje 18. INmusic festival koji će ugostiti vrhunska imena svjetske scene. Osim što je ovo 18. Inmusic ove godine slavi se i veliki jubilej, čak 20 godina od prvog INmusica.
Na glavnoj pozornici prvo će nastupiti od 16:30 Scarlet, a vrlo brzo u 17:15 i Orvel. Fat Dog svoj nastup na glavnoj pozornici započeti će u 18:15, nakon njih kreće pravi spektakl s Manic Street Preachersima u 20:30, a legendarni Jack White kreće u 23:15.
Na world stage festival će otvoriti u 17:00 Ivan Grobenski, a nakon njega slijedi Pomelo Chess Society u 17:45. Nusantara Beat svoj nastup započeti će u 19:30, a nakon nizozemskog benda nastupa KT Tunstall s početkom u 22:00.
Cijeli raspored nastupa po pozornicama možete pronaći OVDJE.
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