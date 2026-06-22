Evo tko svira danas na INmusicu

Danas počinje 18. INmusic festival koji će ugostiti vrhunska imena svjetske scene. Osim što je ovo 18. Inmusic ove godine slavi se i veliki jubilej, čak 20 godina od prvog INmusica.

Na glavnoj pozornici prvo će nastupiti od 16:30 Scarlet, a vrlo brzo u 17:15 i Orvel. Fat Dog svoj nastup na glavnoj pozornici započeti će u 18:15, nakon njih kreće pravi spektakl s Manic Street Preachersima u 20:30, a legendarni Jack White kreće u 23:15.

Na world stage festival će otvoriti u 17:00 Ivan Grobenski, a nakon njega slijedi Pomelo Chess Society u 17:45. Nusantara Beat svoj nastup započeti će u 19:30, a nakon nizozemskog benda nastupa KT Tunstall s početkom u 22:00.

Cijeli raspored nastupa po pozornicama možete pronaći OVDJE.