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PRVI DAN FESTIVALA

Evo tko svira danas na INmusicu

Piše Maša Mai Čigir,
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Evo tko svira danas na INmusicu
Zagreb: Grupa Yard Act nastupila na 17. INMusic festivalu | Foto: Neva Zganec/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Donosimo raspored prvog dana INmusic festivala

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Danas počinje 18. INmusic festival koji će ugostiti vrhunska imena svjetske scene. Osim što je ovo 18. Inmusic ove godine slavi se i veliki jubilej, čak 20 godina od prvog INmusica.

festival slavi 20 godina Direktor INmusica Zoran Marić za 24sata: 'Volio bih da INmusic i za 20 godina bude na Jarunu'
Direktor INmusica Zoran Marić za 24sata: 'Volio bih da INmusic i za 20 godina bude na Jarunu'

 Na glavnoj pozornici prvo će nastupiti od 16:30 Scarlet, a vrlo brzo u 17:15 i Orvel. Fat Dog svoj nastup na glavnoj pozornici započeti će u 18:15, nakon njih kreće pravi spektakl s Manic Street Preachersima u 20:30, a legendarni Jack White kreće u 23:15. 

SVE ŠTO TREBATE ZNATI Veliki vodič za jubilarno izdanje INmusica: Kako doći, čime plaćati i što ne smijete unijeti
Veliki vodič za jubilarno izdanje INmusica: Kako doći, čime plaćati i što ne smijete unijeti

Na world stage festival će otvoriti u 17:00 Ivan Grobenski, a nakon njega slijedi Pomelo Chess Society u 17:45. Nusantara Beat svoj nastup započeti će u 19:30, a nakon nizozemskog benda nastupa KT Tunstall s početkom u 22:00. 

Cijeli raspored nastupa po pozornicama možete pronaći OVDJE

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