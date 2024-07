Počeo se drogirati kao dijete, u zatvoru bio godinama: Jedan ga je čovjek proslavio zbog izgleda

Ujak me nagovorio na travu kad sam imao osam godina. I smiješno je, kad to kažem kao normalan građanin, ljudi se nekako zgroze. Ali kada to kažem jednom osuđeniku, oni budu 'dobro, znamo', rekao je poznati glumac Danny Trejo koji iza sebe ima više od 400 uloga na filmu i televiziji.

Foto: YouTube/Screenshot

Trejo je sin meksičko-američkih voditelja, Delores Rivera King i Dionisija 'Dan' Treja. Njegovi roditelji su se upoznali u plesnoj dvorani u Los Angelesu, a Trejo je imao i polusestru po majci.

Glumčev otac zabranio je Delores da viđa sina nakon što je Danny uganuo ruku pod njezinom skrbi. Otac je često zlostavljao Dannyja, a imao i je dosje iza sebe.

Ujak ga je učio kako biti uspješan kriminalac

Trejo je kao mlad puno vremena provodio sa svojim ujakom Gilbertom koji ga je učio kako biti uspješan kao kriminalac. Njegov prvi susret s policijom bio je u dobi od 10 godina, a bio je uhićen i zatvaran više puta između 1956. i 1968. zbog napada, krađe i zločina povezanih s drogom.

Ujak Gilbert upoznao ga je s marihuanom koju je prvi put probao s osam godina, a heroin i kokain je probao s 12, odnosno 18 godina.

U zatvoru je stekao ugled i status vodeći poslove krijumčarenja i naplaćivanja dugova. Također se bavio boksom i vodio zatvorsku teretanu. Kasnije je se uključio u zatvorski program kojim je htio pomoći zatvorenicima koji se liječe od alkoholizma, ali i programe rehabilitacije od ilegalnih supstanci.

Nakon što je 1985. pronašao agenta koji se specijalizirao za pronalaženje posla za ljude grubog izgleda, Trejo je postao statist u Hollywoodu i svoje vrijeme je dijelio između glume i savjetovanja.

Pokušao se sastati s potencijalnim klijentom na snimanju filma 'Runaway Train' s američkim glumcima Jonom Voightom i Ericom Robertsom u glavnim ulogama.

Napisao je i dvije kuharice, a glas dao u popularnoj igrici

Iako ga nije uspio pronaći, prepoznao ga je stari prijatelj iz njegovih ranih dana, Eddie Bunker, koji je pomogao u adaptaciji scenarija za film.

Foto: IMDB/screenshot

Bunker je predložio da Trejo bude Robertsov boksački trener i upoznao ga s ruskim redateljem Andrejem Končalovskim. Redatelju se svidio njegov izgled i talent te mu je dao ulogu boksača u filmu, što mu je bila prva priznata uloga.

No, najpoznatija uloga je u filmovima 'Machete' iz 2010. i 'Machete Kills' iz 2013. godine gdje je utjelovio Machete Corteza.

Trejo je nastavio svoje savjetovanje o drogama i filantropski rad uz holivudsku karijeru, posjećujući sastanke, upućujući peticije političarima te donirajući novac i hranu onima kojima je to potrebno.

USA - Minions: The Rise of Gru Premiere - Los Angeles | Foto: Hutchins Photo / ipa-agency.net

Osim glumačke karijere, Trejo je producirao i kompilaciju latino glazbe te objavio dvije kuharice. Također, posudio je glas za popularnu videoigru 'Grand Theft Auto: Vice City' za lik Umberta Robina, člana kubanske bande.

U Los Angelesu je 31. siječnja proglašen Danom Dannyja Treja u čast njegove službe zajednici kao savjetnika za droge i njegove plodne holivudske karijere.