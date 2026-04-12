'Tvoje lice zvuči poznato': Lovro Juraga rasplesao studio kao kralj rock 'n' rolla Elvis Presley
Šestu epizodu showa 'Tvoje lice zvuči poznato' na Novoj TV otvorio je Lovro Juraga. Utjelovio je kralja rock 'n' rolla Elvisa Presleyja s pjesmom ‘Jailhouse Rock’ i odmah podigao atmosferu u studiju. Njegov rasplesani nastup digao je publiku i žiri na noge te donio energiju pravog showmana.
- Bio je dobar i iza, ali je bio još bolji i ispred rešetaka! Ja ti čestitam! Ovo je zaista bilo fantastično - rekao je Goran Navojec.
- Ovo je bilo tako dobro, ali od prvog takta... Glumački izvrsno, pjevački još bolje! Oduševljena sam - dodala je Martina Stjepanović Meter.
- Ovo je bilo fantastično otvaranje emisije... Ti si toliko talentiran... Ti si večeras bio pravi kralj rock 'n' rolla - komentirao je Mario Roth.
- To si napravio onako baš iz duše. Vidi se da si ti sretan na sceni... Bog ti zdravlja dao i da to tako traje godinama - izjavio je Enis Bešlagić.
