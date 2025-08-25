Počinje finalni tjedan 'Farme'! Finalisti nisu oduševljeni: 'Nije fer da oni odlučuju o nama'

Na 'Farmi' je ostalo još samo šestero finalista koje čeka borba za glavnu nagradu, a emocije su na vrhuncu. Povratnici, dio bivših kandidata, stigli su na imanje i dobili brojne pogodnosti, no još uvijek ne znaju sa sigurnošću koju će to moć imati i o čemu će odlučivati.

- Sad će biti lakše udružiti se i raditi što god treba - poručit će ipak Manuela, jedna od njih.

Foto: RTL

Finalisti se drže odvojeno, a nova faza igre unosi tjeskobu jer ne znaju što ih očekuje.

- Imat ću ih na oku, nisam sigurna što smjeraju - Rebecci su povratnici itekako sumnjivi.

Foto: RTL

- Ne znam koliko je baš fer da ljudi koji su ispali iz ove igre odlučuju o nama finalistima... Svoj su put završili onda kad je trebalo - složio se i Mario.

Komunikacija među dva tabora svedena je na minimum, no ne bez igrica – svatko pokušava doznati dragocjene informacije. Tenzije rastu, što otežava suradnju.

Foto: RTL

Svi se pripremaju za završne dvoboje koji će testirati njihovu izdržljivost i strategiju... Na imanje stiže mentor Marinko s posljednjim tjednim zadatkom koji će odrađivati samo finalisti.

