Obavijesti

Show

Komentari 0
USKORO JE KRAJ

Počinje finalni tjedan 'Farme'! Finalisti nisu oduševljeni: 'Nije fer da oni odlučuju o nama'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Počinje finalni tjedan 'Farme'! Finalisti nisu oduševljeni: 'Nije fer da oni odlučuju o nama'
4
Foto: RTL

'Farma' se bliži kraju, a vratili su se i neki stari kandidati. Tenzije rastu: 'Ne znam koliko je baš fer da ljudi koji su ispali iz ove igre odlučuju o nama finalistima'

Na 'Farmi' je ostalo još samo šestero finalista koje čeka borba za glavnu nagradu, a emocije su na vrhuncu. Povratnici, dio bivših kandidata, stigli su na imanje i dobili brojne pogodnosti, no još uvijek ne znaju sa sigurnošću koju će to moć imati i o čemu će odlučivati.

- Sad će biti lakše udružiti se i raditi što god treba - poručit će ipak Manuela, jedna od njih.

Foto: RTL

Finalisti se drže odvojeno, a nova faza igre unosi tjeskobu jer ne znaju što ih očekuje.

'FARMA' Finalisti otišli u kolibu u šumi, a povratnici ušli u obiteljsku kuću
Finalisti otišli u kolibu u šumi, a povratnici ušli u obiteljsku kuću

- Imat ću ih na oku, nisam sigurna što smjeraju - Rebecci su povratnici itekako sumnjivi.

Foto: RTL

- Ne znam koliko je baš fer da ljudi koji su ispali iz ove igre odlučuju o nama finalistima... Svoj su put završili onda kad je trebalo - složio se i Mario.

NAJAVA EPIZODE Tko večeras napušta 'Farmu'? Darijeva obitelj nahranila je ekipu, čak i djevojke uoči borbe
Tko večeras napušta 'Farmu'? Darijeva obitelj nahranila je ekipu, čak i djevojke uoči borbe

Komunikacija među dva tabora svedena je na minimum, no ne bez igrica – svatko pokušava doznati dragocjene informacije. Tenzije rastu, što otežava suradnju. 

Foto: RTL

Svi se pripremaju za završne dvoboje koji će testirati njihovu izdržljivost i strategiju... Na imanje stiže mentor Marinko s posljednjim tjednim zadatkom koji će odrađivati samo finalisti.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Mika i Giba promijenili su spol. Evo kako danas izgledaju
POSTALI SU ANA I IVANA

FOTO Mika i Giba promijenili su spol. Evo kako danas izgledaju

Ako ste voljeli gledati reality show 'Big Brother', onda se dobro sjećate blizanaca Mike i Gibe Vasić. U show su ušli s roditeljima, majkom Radom i ocem Radom
FOTO Maja Šuput u izazovnom izdanju prošetala Varaždinom: Pratio je Grubnić, ne i Šime...
NIJE SKIDALA OSMIJEH S LICA

FOTO Maja Šuput u izazovnom izdanju prošetala Varaždinom: Pratio je Grubnić, ne i Šime...

Pjevačica Maja Šuput u nedjelju je u izazovnom izdanju prošetala Varaždinom, koji je ovih dana posebno 'živ' zbog Špancirfesta. Uz Maju je bio i sin Bloom, kao i njezin prijatelj Marko Grubnić. Za ovaj izlazak Maja je odabrala bež haljinu s velikim otvorom... Uz Maju ovog puta nije bio Gospodin Savršeni, Šime Elez, s kojim se ovog ljeta strastveno ljubila na jahti. On putuje Balkanom na motociklu, u nedjelju popodne bio je u Makedoniji...
Mirna Berend za 24sata: Dosta su me farbali, sretna sam sijeda
PROMJENA KOD VODITELJICE

Mirna Berend za 24sata: Dosta su me farbali, sretna sam sijeda

Na 28. Dalmatinskoj šansoni u Šibeniku Đani Stipaničev osvojio prvu nagradu! Mirna Berend se vratila u voditeljske vode s novim imidžem

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025