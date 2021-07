Paris Hilton (40) ima novi show. Kulinarski. Netflix od 4. kolovoza kreće sa serijalom od šest epizoda u kojem će ova milijarderka pozvati razne celebrityje da pokažu kako se snalaze među loncima i poklopcima. Uz slavnu bogatašicu po kuhinji će prtljati i njezine prijateljice Kim Kardashian, Nikki Glaser, Demi Lovato, Saweetie, Lele Pons, Kathy i Nicky Hilton.

POGLEDAJTE VIDEO:

Bit će tu svega - Siri će im pomoći da bogatašice shvate što je to korica od limuna, a dok budu u tavi okretale hamburger, zagorjet će im lopatica optočena kristalima Swarovski. Uglavnom, u ovom showu stjecanje kulinarskih vještina uopće nije važno. Važno je gledati poznate kako se bore s tavama i kuhinjskim priborom, a dogodit će im se sve ono što se u kuhinji događa početnicima jer one ni ne kriju da s kuhanjem nemaju blage veze.

Parisina kulinarska avantura počela je u siječnju prošle godine kad je na YouTube postavila video u kojem je rekla da je oduvijek obožavala biti u kuhinji s majkom i gledati je dok priprema lazanje. Pa je i Paris u tom videu kuhala lazanje tako da je tjesteninu stavila u lonac s hladnom vodom. Pametnom dosta. Video je prikupio oko pet milijuna pregleda, a komentari su bili urnebesni. Pored ostalog, pitali su se zašto na rukama ima biciklističke rukavice? Unatoč svemu, ne treba sumnjati da će i Netflixov show “Kuhanje s Paris” imati milijunsku publiku.

Paris Whitney Hilton rođena je 1981. kao unuka Conrada Hiltona, vlasnika poznatog hotelskog lanca. Otac Rick Hilton je danas 65-godišnjak, također milijarder koji se bavi nekretninskim biznisom, a još od studentskih dana u braku je s tri godine mlađom Kathy, koja je kao dijete bila glumica, a danas je modna dizajnerica.

Paris je vjerojatno od majke naučila kako se promovirati i kako postati slavna. Odrasla je na Beverly Hillsu u Kaliforniji i već s 19 godina postala je model u agenciji Donalda Trumpa, a već 2000. je njezina fotografija sa sestrom Nicky objavljena u Vanity Fairu. Iduće godine postala je “it girl” u New Yorku, a 2003. svijet se zabavljao s videom u kojem vodi ljubav s tadašnjim dečkom Rickom Salomonom.

Nije trebalo dugo da pokrene reality “Jednostavan život” u kojem je s prijateljicom Nicole Richie osvojila na TV Foxu 13 milijuna gledatelja. Baš kao “po špagi”, uslijedila je autobiografija “Ispovijed nasljednice”, a kako to već ide - dobila je i filmsku ulogu u remakeu horora “House of Wax”. Zapravo, bolje je reći da su drugi dobili ulogu u njezinu filmu jer se odmah znalo da će u filmu igrati Paris, a ostali glumci su izabrani naknadno. Ni budžet nije bio beznačajan - čak 40 milijuna dolara, a prema Box Officeu, zaradio je 70 milijuna jer je njezino ime bilo dovoljno da privuče publiku u kina. Bio je to tek uvod u njezin novi pothvat - istoimeni debi album s kojeg je pjesmuljak “Stars are Blind” postao svjetski hit.

Vratila se na televiziju 2008. s reality showom “My New BFF”, a nakon toga odigrala i nekoliko malih uloga u holivudskim filovima. Nije joj bilo dosta što je postala reality zvijezda, pjevačica, glumica i model nego je postala i DJ. Prije devet godina debitirala je na brazilskom festivalu zabavne glazbe, pa se preselila na partijanersku Ibizu, gdje je između 2013. i 2017. nastupala kao DJ u klubu Amnesia i 2014. postala najplaćeniji ženski DJ, da bi 2021. počela voditi vlastitu emisiju na podcastu “Ovo je Paris” na Iheart Radio.

- Poznata zato što je poznata - komentiraju zlobnici, no Hilton je na poslovnim pothvatima zgrnula više od milijardu dolara.

Niz godina bila je jedna od najeksponiranijih javnih osoba, a časopis Forbes uvrstio ju je tri godine zaredom - od 2004. do 2006, na listu 100 slavnih. Kritičari tvrde da je postala slavna ne zbog svog talenta i marljivosti nego zato što je rođena u bogataškoj obitelji i ne krije da živi raskošnim životom o kojem sanjaju milijuni njezinih sljedbenika. Budući da iza nje stoji cijela mašinerija marketinških stručnjaka, ali i ozbiljan kapital, medijsku slavu je iskoristila u promoviranje vlastita modnog brenda s mrežom od 50 butika širom svijeta. Samo parfem s njezinim imenom priskrbio joj je 2,5 milijardi dolara.

Nakon svega žena koja ne zna kuhati dobila je i kulinarski show. Sa zaručnikom Carterom Reumom (40) planira vjenčanje iduće godine i, kako kaže, ne može dočekati postati majka. Paris je s Carterom išla na umjetnu oplodnju, ali je negirala sve vijesti o trudnoći. Tijekom svog podcasta je nedavno otkrila da čeka vjenčanje te da joj se vjenčanica već izrađuje po mjeri.