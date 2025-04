Dino Jelusić dao savjet Marinu koji će ići na Dječju Euroviziju: 'Druži se i uživaj što više tamo'

Nakon više od desetljeća izbivanja, Hrvatska se ove godine s velikim entuzijazmom vraća na Dječju pjesmu Eurovizije, a čast da predstavlja našu zemlju pripala je Marinu Vrgoču, pobjedniku prve sezone iznimno gledanoga glazbenog showa 'The Voice Kids Hrvatska'. Vijest je službeno potvrđena u srijedu, 16. travnja u HRT-ovoj emisiji 'Kod nas doma', čime je otvoreno novo poglavlje za mlade hrvatske talente na europskoj sceni.

Ploče: Marin Vrgoc, pobjednik The Voice Kids | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Hrvatska je na Dječjoj Euroviziji posljednji put sudjelovala 2014. godine, a mnogi mladi pjevači zazivali su povratak Hrvatske na ovo prestižno natjecanje. Posebno se s ponosom prisjećamo 2003. godine, kad je tad 11-godišnji Dino Jelusić u Kopenhagenu na prvoj dječjoj Euroviziji pobijedio s pjesmom 'Ti si moja prva ljubav', što je i danas jedan od najsvjetlijih trenutaka Lijepe Naše na ovom natjecanju.

Jelusić je kasnije otišao u rock i metal vode pa je 2021. postao članom legendarnog sastava Whitesnake, a od 2023. je frontmen sastava Jelusick, koji je bio predgrupa Edu Sheeranu na zagrebačkom koncertu prošle godine.

- Moj savjet mladom gospodinu bi bio da samo ode tamo i uživa što više može, da sve od sebe da i ne razmišlja previše o natjecanju. Jer to samo može kočiti, samo može stvarati neka očekivanja, i onda što god da ispadne da nije prvo mjesto je razočaranje. Najbolje je otići tamo, podružiti se s ljudima, dati sve od sebe, a plasman kakav bude, to odlučuje publika - savjetovao je Dino mladog predstavnika.

Za komentar smo kontaktirali i poznatog televizijskog voditelja Duška Ćurlića, dugogodišnje lice Eurosonga u Hrvatskoj, koji nam je kratko poručio da je još prerano za otkrivanje konkretnih detalja, no potvrdio je da se pripreme odvijaju i da će javnost biti pravovremeno informirana o svemu što se tiče Marinova nastupa.

Dječji Eurosong ove godine trebao bi se održati u prosincu, a očekuje se da će Gruzija biti zemlja domaćin zbog prošlogodišnje pobjede njihova predstavnika ​​Andrije Putkaradze s pjesmom 'To My Mom'.

Do sada su sudjelovanje potvrdili Gruzija, Irska, Italija, San Marino, Sjeverna Makedonija, Poljska, koja će u listopadu otkriti svog predstavnika, Portugal, koji će izvođača najaviti 29. lipnja, dok će Nizozemska u rujnu održati natjecanje za predstavnika na Dječjoj Euroviziji. O povratku na to natjecanje razmišljaju u Litvi i Norveškoj.

Podsjetimo, Marino Vrgoč uz mentora Davora Gopca došao je do pobjede u prvoj sezoni 'The Voice Kids Hrvatska', a HRT je najavio i drugu sezonu popularnoga glazbenog putovanja za cijelu obitelj pa dodaju da su prijave otvorene do 4. svibnja na službenim internetskim stranicama.