Počinje novi reality show klana Kardashian-Jenner, otkrili su i datum emitiranja prve epizode

Iako je završila jedna era popularnog reality showa 'Keeping Up With The Kardashians', to ne znači da zgode obitelji Kardashian-Jenner više nećemo moći gledati na televizijskim ekranima. Naime, službeno je najavljen novi reality show pod nazivom 'The Kardashians', a premijerno kreće na platformi Hulu.

Show su već počeli najavljivati u prosincu 2020. godine, a na društvenim mrežama izlazi sve više detalja.

U traileru možemo vidjeti popularna lica Kim (41), Kourtney (42) i Khloé Kardashian (37) te Kendall (26) i Kylie Jenner (24).

Obožavatelji su zapazili i kako se u nekim scenama pojavljuje i Kourtneyin zaručnik Travis Baker (46). Kažu kako su izmjenjivali romantične scene pred kamerama.

Velika vijest koju je obitelj Kardashian najavila je ta što napokon znaju datum premijere. 'The Kardashians' službeno kreće s emitiranjem 14. travnja ove godine, a svaki tjedan će izlaziti nova epizoda. Najavljuju i kako će 'uskoro' biti dostupni na platformi Disney+.

Popularna obitelj je ovu vijest podijelila na svom Instagramu. Iako se radnja showa čuva u velikoj tajnosti, otkrile su što fanovi mogu očekivati.

Reality 'Keeping Up With The Kardashians', koji je obitelj i proslavio, je završio. Kim, Khloe i Kris Jenner (66) su izišle na pozornicu People's Choice Awardsa 2021. godine primiti nagradu za najbolji reality show u toj godini, a u obraćanju gledateljima i prisutnima Kim se tada 'oprostila' od starog realityja.

- Ovo je gorko-slatki trenutak za nas jer ste upravo vi glasali za nas u našoj posljednjoj sezoni 'Keeping Up With The Kardashians'. Bila je to nevjerojatna 14-godišnja avantura, a sva sjećanja koja imamo nikada se neće moći zamijeniti. Započeli smo emisiju s idejom da dovedemo našu vrckavu obitelj u vaše domove i nismo mogli ni zamisliti da će trajati ovoliko dugo - rekla je Kim.

Otkrivajući sitne detalje o novom showu, progovorila je i Kris Jenner.

- Zatvorili smo jedno poglavlje, ali dolazi drugo. Jedva čekam da vam pokažemo što smo za vas pripremili u 2022. godini. Pripremite se - najavila je Kris.

Kim je u intervjuu također progovorila o showu i kako će pokazati 'drugu stranu' slavne obitelji.

- Pokazati će se druga strana svih nas. Ali, naravno da će uz to biti i smiješnih scena vesele obitelji - kazala je.

Ubrzo nakon, Kris Jenner je u intervjuu također otkrila još skrivenih detalja.

- U novoj emisiji ćete vidjeti kako se razvijamo kao prava obitelj. Fanovi žele vidjeti ono što jesmo i od prvog trenutka. Toliko su emocionalno uloženi u emisiju, baš kao i mi. Ne mogu puno reći ali, spoiler, izgledati ćemo fantastično - izjavila je Kris.

S obzirom na to da se sve sestre pojavljuju u traileru, poprilično je izvjesno kako su sve sudjelovale i u snimanju. Osim toga, Kim je na Twitter profilu otkrila kako će se vratiti i Kourtneyin bivši, Scott Disick.

Rob Kardashian (34) odbio je praviti sestrama društvo u ovom projektu.

- Rob ne planira sudjelovati u novom showu. Naveo je kako će razmisliti želi li sudjelovati u budućim sezonama – rekao je izvor za E News.