Počela je peta epizoda Supertalenta: Lutkarica stopalima izvela mini predstavu

Počela je peta audicijska epizoda 'Supertalenta', a večer je u veselom tonu otvorila Anne Klinge, koja je žiri osvojila svojom potpuno neobičnom točkom lutkarstva. Svoja stopala pretvorila je u lutke i ispričala duhovitu mini predstavu. „Toliko ste senzacionalnu predstavu napravili i obećajem vam da ću doći na vašu prvu predstavu koja mi bude blizu!“ – poručila joj je Maja, dok je Anne dobila jednoglasan prolazak u sljedeći krug.

Foto: PROMO

Podsjetimo, iznenađenje večeri prošle nedjelje u četvrtoj audicijskoj epizodi Supertalena bio je zlatni gumb kojega je Davor Bilman dodijelio šarmantnoj pjevačici Snežani Ljubojević iz Podgorice, majci troje djece koja je svoj nastup posvetila upravo njima.

Za audicijski nastup odabrala je pjesmu 'Another Love', a tijekom njezine izvedbe žiri su preplavile emocije. Snežana je osvojila i Davora koji ju je odlučio podržati direktnim plasmanom u polufinale:

- Lijepo je pokazati emocije, i mi u showu trebamo emocije, ali osim emocija trebamo i nešto drugo. Kao što si rekla, važno je ne zaboraviti sanjati, odnosno ne prestati sanjati. Ja bih samo za kraj dodao da je jako važno sanjati, ali još važnije je probuditi se i krenuti dalje. Tako da evo jedno malo buđenje za tebe - dodao je Davor i nakon tih riječi pritisnuo zlatni gumb, dok je Snežana, okružena zlatnim konfetama, zaplakala od sreće.