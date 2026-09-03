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OD 4. DO 6. RUJNA

Počinje Sunčani Fest: Tri dana glazbe i umjetnosti u Kutini

Piše 24sata,
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Počinje Sunčani Fest: Tri dana glazbe i umjetnosti u Kutini
Foto: Privatni album
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Sunčani Fest i ove godine donosi glazbu, umjetnost, humor i sadržaje za cijelu zajednicu u Kutinu.

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Od 4. do 6. rujna Kutina će ponovno biti domaćin Sunčanog Festa, humanitarnog festivala koji i ove godine donosi glazbu, umjetnost, humor i sadržaje za cijelu zajednicu. Na programu su Krankšvester, KUKU$, 30zona, SBL, S.A.R.S., IDEM, Podočnjaci i drugi izvođači, ali i Sunčane Priče s Branom Jakubovićem iz Dubioze kolektiv, novi kutinski mural, susret Renaulta 4, karikature Nika Titanika te humoristične predstave.

Festival organizira udruga Sunčani put, a nastao je iz osobne priče Mihaela Fertelmeša i njegove borbe sa sarkomom. Tijekom godina prerastao je u višednevni događaj koji okuplja glazbenike, umjetnike, goste i publiku oko zajedničkog cilja – pružanja podrške oboljelima od sarkoma i njihovim obiteljima.

Uvertira u ovogodišnji festival održala se Jakubovićevim predstavljanjem knjige „Moje Dubioze“ na kojem se kroz razgovor govorilo o jednom od najprepoznatljivijih bendova s ovih prostora. Moderatorica je bila novinarka i voditeljica Martina Validžić.

Ulična umjetnost jedan je od prepoznatljivih elemenata Sunčanog Festa, a tradicija oslikavanja gradskih površina nastavlja se i ove godine. Novi mural u Kutini oslikat će kutinski muralisti predvođeni Alenom Milerom, uz Allegu Klemar i Matiju Vnučeca. Festivalu će se pridružiti i Nik Titanik, koji će 5. rujna izrađivati brzopotezne karikature posjetitelja.

Glavni glazbeni program održava se 4. i 5. rujna. Petak donosi nastupe Krankšvestera, KUKU$-a, 30zone i SBL-a, dok će u subotu na pozornicu stati S.A.R.S., IDEM, Podočnjaci, Laurakojapjeva, Matt Shaft i Svijest.

Subota je rezervirana i za drugi susret Renaulta 4 – Sunčani Kotači. Sudionici će se okupiti u Kutini, nakon čega slijedi zajednička vožnja Moslavačkom vinskom cestom te druženje uz jezero. Program se nastavlja u Baraci, gdje će Lada Bonacci izvesti monodramu „Ostatak života“, predstavu s elementima stand-upa, prije početka večernjeg koncertnog programa.

Sunčani Fest završava u nedjelju, 6. rujna, kada će publiku zabavljati Enio Meštrović Ričard s predstavom „Oči Uoči Zgospod'non“.

Iza svih koncerata, murala, predstava i druženja ostaje razlog zbog kojeg je Sunčani Fest nastao. Festival je pokrenut zbog Mihaela Fertelmeša Mihe, mladog Kutinčanina koji se borio s rijetkim oblikom sarkoma. Nakon njegove smrti u veljači 2025. obitelj, prijatelji i ljudi okupljeni oko udruge Sunčani put nastavili su priču koju je Miha pomogao započeti. Cilj udruge je pružati konkretnu podršku oboljelima od sarkoma i njihovim obiteljima, a Sunčani Fest jedan je od načina na koji se ta priča nastavlja.

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