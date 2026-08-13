Podigli optužnicu protiv Nicka Reinera zbog ubojstva roditelja, moguća je i smrtna kazna

Velika porota je podigla optužnicu protiv Nicka Reinera zbog ubojstva njegovih roditelja, holivudskog redatelja i glumca Roba Reinera i producentice Michele Reiner ubijenih u prosincu, te je dodana posebna okolnost predumišljaja, kazali su tužitelji u srijedu.

Nick Reiner se izjasnio da nije kriv po dvjema točkama optužnice vezanim za ubojstvo s posebnim okolnostima višestrukog umorstva, ubojstva s predumišljajem te korištenja "opasnog i smrtonosnog oružja, noža", ističe se u priopćenju okružnog tužitelja u Los Angelesu.

Zbog posebnih okolnosti moguće je izricanje smrtne kazne ako je tužitelji zatraže.

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Tridesetdvogodišnjak, uhićen bez prava na jamčevinu u prosincu, izjasnio se da nije kriv nakon što je protiv njega podignuta optužnica za ubojstvo u veljači.

Sedamdesetosmogodišnji Rob Reiner i 70-godišnja Michele Reiner su pronađeni mrtvi te izbodeni nožem u svom domu u bogatoj četvrti Brentwood, što predstavlja jedan od najšokantnijih slučajeva ubojstva poznatih osoba u povijesti Los Angelesa, piše Reuters.

Optužnica velike porote, podnesena 20. srpnja, nadomješta prvotne optužbe te omogućuje početak suđenja bez preliminarnog saslušanja.

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"Nadamo se da će nas optužnica velike porote približiti suđenju i postizanju pravde", kazao je okružni tužitelj Nathan Hochman u priopćenju.

Nick Reiner je priznao da je više godina imao poteškoća sa zloporabom droga.

Rob Reiner je stekao slavu igrajući jednu od glavnih uloga u televizijskom seriji "All in the Family" iz 1970-ih, a kasnije je režirao filmove poput "Kada je Harry sreo Sally", "Ovo je Spinal Tap" i "Kraljevna nevjesta".

Pripremno ročište je zakazano za 15. rujna.