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UBOJSTVO S PREDUMIŠLJAJEM

Podigli optužnicu protiv Nicka Reinera zbog ubojstva roditelja, moguća je i smrtna kazna

Piše HINA,
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Podigli optužnicu protiv Nicka Reinera zbog ubojstva roditelja, moguća je i smrtna kazna
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Foto: CHRIS TORRES
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Tridesetdvogodišnjak, uhićen bez prava na jamčevinu u prosincu, izjasnio se da nije kriv nakon što je protiv njega podignuta optužnica za ubojstvo roditelja u veljači. Pripremno ročište je zakazano za 15. rujna

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Velika porota je podigla optužnicu protiv Nicka Reinera zbog ubojstva njegovih roditelja, holivudskog redatelja i glumca Roba Reinera i producentice Michele Reiner ubijenih u prosincu, te je dodana posebna okolnost predumišljaja, kazali su tužitelji u srijedu.

Nick Reiner se izjasnio da nije kriv po dvjema točkama optužnice vezanim za ubojstvo s posebnim okolnostima višestrukog umorstva, ubojstva s predumišljajem te korištenja "opasnog i smrtonosnog oružja, noža", ističe se u priopćenju okružnog tužitelja u Los Angelesu.

Zbog posebnih okolnosti moguće je izricanje smrtne kazne ako je tužitelji zatraže.

Nick Reiner arraignment for the killing of his parent
Foto: CHRIS TORRES

Tridesetdvogodišnjak, uhićen bez prava na jamčevinu u prosincu, izjasnio se da nije kriv nakon što je protiv njega podignuta optužnica za ubojstvo u veljači.

Sedamdesetosmogodišnji Rob Reiner i 70-godišnja Michele Reiner su pronađeni mrtvi te izbodeni nožem u svom domu u bogatoj četvrti Brentwood, što predstavlja jedan od najšokantnijih slučajeva ubojstva poznatih osoba u povijesti Los Angelesa, piše Reuters.

Optužnica velike porote, podnesena 20. srpnja, nadomješta prvotne optužbe te omogućuje početak suđenja bez preliminarnog saslušanja.

FILE PHOTO: Honoree Rob Reiner arrives with his wife Michele, and children at the 41st Annual Chaplin Award Gala in New York
Foto: LUCAS JACKSON/REUTERS

"Nadamo se da će nas optužnica velike porote približiti suđenju i postizanju pravde", kazao je okružni tužitelj Nathan Hochman u priopćenju.

Nick Reiner je priznao da je više godina imao poteškoća sa zloporabom droga.

Rob Reiner je stekao slavu igrajući jednu od glavnih uloga u televizijskom seriji "All in the Family" iz 1970-ih, a kasnije je režirao filmove poput "Kada je Harry sreo Sally", "Ovo je Spinal Tap" i "Kraljevna nevjesta".

Pripremno ročište je zakazano za 15. rujna.

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