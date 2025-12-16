Obavijesti

BRUTALAN ZLOČIN

Podignuta je optužnica protiv sina redatelja Roba Reinera: 'Prijeti mu i smrtna kazna'

Podignuta je optužnica protiv sina redatelja Roba Reinera: 'Prijeti mu i smrtna kazna'
Foto: Reuters

Tužitelj Hochman naveo je i da Nicku Reineru, ako bude proglašen krivim, prijeti doživotni zatvor bez mogućnosti uvjetnog otpusta ili čak smrtna kazna

Nick Reiner u ponedjeljak je uhićen radi sumnje na ubojstvo roditelja, redatelja Roba Reinera i supruge Michelle. Tužiteljstvo je na konferenciji za medije potvrdilo da se protiv njega podižu optužnice za ubojstvo prvog stupnja s posebnom okolnošću višestrukog ubojstva.

1997 National Medal of Arts Dinner Arrivals
Foto: Ron Sachs

Okružni tužitelj Hochman zamolio je kako informacije o slučaju javnost treba pratiti isključivo iz službenih izvora te je upozorio na širenje glasina i nagađanja.

- Molimo vas da se ne oslanjate na spekulacije i neprovjerene informacije - poručio je Hochman.

FILE PHOTO: Reiner, director of "The Princess Bride," arrives for a special 25th anniversary viewing of the film in New York
Foto: LUCAS JACKSON/REUTERS

Na konferenciji se javnosti obratio i načelnik policije Los Angelesa Jim McDonnell, koji je potvrdio da su optužnice službeno podignute te izrazio sućut obitelji i svima pogođenima tragedijom.

- Ovo je izuzetno potresan slučaj, ne samo za obitelj Reiner, već i za cijeli grad - rekao je McDonnell pa dodao kako policija nastavlja s istragom.

Tužitelj Hochman naveo je i da Nicku Reineru, ako bude proglašen krivim, prijeti doživotni zatvor bez mogućnosti uvjetnog otpusta ili čak smrtna kazna. Odluka o tome hoće li tužiteljstvo tražiti smrtnu kaznu zasad još nije donesena.

FILE PHOTO: Rob Reiner, the director of the cult film " This Is Spinal Tap" arrives with wife Michelle
Foto: FRED PROUSER/REUTERS

Podsjetimo, Rob Reiner i njegova supruga Michele pronađeni su mrtvi u nedjelju poslijepodne u obiteljskoj kući. Supružnici su imali višestruke ubodne rane.

Istražitelji su potvrdili da u kući nije bilo tragova provale, a pronašla ih je kći Romy koja je navodno policajcima odmah rekla kako sumnja da je za zločin odgovoran član obitelji kojeg je opisala kao 'opasnog'. TMZ je pisao kako su večer prije zločina supružnici i njihov sin bili na božićnoj zabavi Conana O'Briena na kojoj su se Rob i njegov sin Nick 'vrlo glasno posvađali' pa su Rob i Michele nakon toga otišli sa zabave. 

