PROMOCIJA ALBUMA

Pogledajte čime je rezala tortu Nataša Bekvalac! Još je i roza...

Piše Sara Študir,
Čitanje članka: 1 min
4
Beograd: Nataša Bekvalac motornom pilom rezala tortu na promociji albuma "MAMA" | Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL

Poznata pjevačica promovirala je svoj novi album 'Mama' te iznenadila okupljene rekvizitom koji je koristila za rezanje torte.

Sredinom ovog mjeseca srpska pjevačica Nataša Bekvalac objavila je svoj novi album pod nazivom 'Mama', na kojemu se nalazi deset pjesama. Tim povodom, glazbenica je organizirala i promociju u jednom beogradskom lokalu, a na njoj su, uz mnogobrojne uzvanike, prisustvovale i njene kćeri. Prisutne je pjevačica iznenadila i neobičnim načinom rezanja torte.

Beograd: Nataša Bekvalac motornom pilom rezala tortu na promociji albuma "MAMA" | Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL

Tijekom rezanja trokatne bijele torte s mnoštvom prskalica, poznata pjevačica u rukama je držala ružičastu, plastičnu motornu pilu kojom je rezala komad po komad. Nasmiješena Nataša Bekvalac za tu je prigodu odjenula bijeli komplet koji se sastojao od bijelog kratkog topa s naramenicama i dugačke voluminozne suknje.

Beograd: Nataša Bekvalac motornom pilom rezala tortu na promociji albuma "MAMA" | Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL

Na ruke je stavila bijele rukavice, a kosu raspustila u raskošnim valovima. Cijelu je kombinaciju u jednom trenutku upotpunila i ogromnim bijelim 'ogrtačem' oko ramena.

Beograd: Nataša Bekvalac motornom pilom rezala tortu na promociji albuma "MAMA" | Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL

Prema pisanju Telegraf.rs, pjevačica je besprijekorno uredila interijer u kojemu se promocija održavala. Goste je na ulazu dočekao veliki plakat dobrodošlice, a unutrašnjost je bila ukrašena svijećama, bijelim zavjesama s ispisanim imenima pjesama s albuma te skulpturom ženskog akta.

Beograd: Nataša Bekvalac motornom pilom rezala tortu na promociji albuma "MAMA" | Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL

Kao što je ranije spomenuto, na ovaj su događaj stigle i glazbeničine kćeri, starija Hana i mlađa Katja, koje je došla u pratnji bake Mire, piše Story.rs. Sve tri dame ispoštovale su dress code i odjenule crne kombinacije. 

