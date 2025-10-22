Pogledajte čime je rezala tortu Nataša Bekvalac! Još je i roza...

Sredinom ovog mjeseca srpska pjevačica Nataša Bekvalac objavila je svoj novi album pod nazivom 'Mama', na kojemu se nalazi deset pjesama. Tim povodom, glazbenica je organizirala i promociju u jednom beogradskom lokalu, a na njoj su, uz mnogobrojne uzvanike, prisustvovale i njene kćeri. Prisutne je pjevačica iznenadila i neobičnim načinom rezanja torte.

Beograd: Nataša Bekvalac motornom pilom rezala tortu na promociji albuma "MAMA" | Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL

Tijekom rezanja trokatne bijele torte s mnoštvom prskalica, poznata pjevačica u rukama je držala ružičastu, plastičnu motornu pilu kojom je rezala komad po komad. Nasmiješena Nataša Bekvalac za tu je prigodu odjenula bijeli komplet koji se sastojao od bijelog kratkog topa s naramenicama i dugačke voluminozne suknje.

Na ruke je stavila bijele rukavice, a kosu raspustila u raskošnim valovima. Cijelu je kombinaciju u jednom trenutku upotpunila i ogromnim bijelim 'ogrtačem' oko ramena.

Prema pisanju Telegraf.rs, pjevačica je besprijekorno uredila interijer u kojemu se promocija održavala. Goste je na ulazu dočekao veliki plakat dobrodošlice, a unutrašnjost je bila ukrašena svijećama, bijelim zavjesama s ispisanim imenima pjesama s albuma te skulpturom ženskog akta.

Kao što je ranije spomenuto, na ovaj su događaj stigle i glazbeničine kćeri, starija Hana i mlađa Katja, koje je došla u pratnji bake Mire, piše Story.rs. Sve tri dame ispoštovale su dress code i odjenule crne kombinacije.