SLAVI VELIKI USPJEH

Pogledajte kako izgleda slavna Taylor Swift bez imalo šminke

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Pogledajte kako izgleda slavna Taylor Swift bez imalo šminke
Foto: Liam McBurney/PRESS ASSOCIATION

Svjetski popularna pjevačica je na društvenim mrežama proslavila uspjeh singla 'Opalite' uz nekoliko snimki iz raznih faza snimanja i produkcije same pjesme...

Taylor Swift (36) je ovaj tjedan proslavila veliki uspjeh, s obzirom na to da je njen singl postao 14. po redu koji je dospio na prvo mjesto glazbenih ljestvica. Nakon što je u listopadu prošle godine izdala svoj 12. studijski album "The Life of a Showgirl", Swift se sada s 14 singlova na prvom mjestu izjednačila na trećem mjestu s Rihannom. Rekord s 20 singlova na vrhu ljestvice Billboard Hot 100 i dalje drže Beatlesi, a odmah iza njih je Mariah Carey s 19 hitova. Ovo je prvi put da pjevačica ima dva singla s istog albuma na vrhu ljestvica još od albuma "1989" iz 2014. godine.

Novi uspjeh dolazi nedugo nakon što je otkriven navodni ljetni datum vjenčanja Swift i njezinog zaručnika Travisa Kelcea.

Foto: Instagram

Kako bi proslavila uspjeh novog singla "Opalite", pjevačica je na društvenim mrežama objavila fotografije bez šminke i podijelila niz isječaka iz ranih faza snimanja i produkcije pjesme, na kojima radi s producentima Maxom Martinom i Shellbackom. Također je podijelila kadrove iza kulisa snimanja spota, u kojima nosi smeđu periku i odjeću inspiriranu 80-ima. 

Foto: Instagram

Svoju slavljeničku objavu na Instagramu zaokružila je fotografijom na kojoj nazdravlja sa svojim glazbenim producentima. U opisu se izravno obratila svojim obožavateljima.

- Samo nekoliko uspomena na Opalite kako bismo proslavili #1 na Hot 100 ljestvici koji ste vi osigurali ovoj pjesmi!! Ne mogu ni opisati svoje uzbuđenje i oduševljena sam ljubavlju koju ste pokazali prema ovoj pjesmi i spotu. Da stavim ovo u perspektivu... Ovo je zapravo prvi put da imam dva #1 hita s jednog albuma na Hot 100 ljestvici otkako je moj album 1989 izašao 2014., prije gotovo dvanaest godina! - napisala je. 

Posljednji put kada je imala više pjesama s istog albuma koje su postigle isti uspjeh bilo je 2014. godine; tri singla s njenog petog studijskog albuma – "Shake It Off", "Blank Space" i "Bad Blood" s Kendrickom Lamarom – svi su bili na vrhu ljestvica.

- Znam da je to puno brojeva, ali sve se svodi na to da sam toliko zahvalna obožavateljima koji su pomogli da se ovo dogodi time što su ovu pjesmu otvorenih ruku primili u svoje živote. Ozbiljno, skačem od sreće!! Samo sam htjela reći HVALA, možda odem kupiti divovski perec u trgovački centar da proslavim - poručila je. 

