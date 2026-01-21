Obavijesti

Show

Komentari 0
NIŽE USPJEH ZA USPJEHOM

Taylor Swift dobila je još jedno veliko priznanje u karijeri

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
Taylor Swift dobila je još jedno veliko priznanje u karijeri
5
Foto: Instagram

Pjevačica ulazi u Kuću slavnih tekstopisaca i time se pridružuje vrlo respektabilnom društvu. Uz nju će ove godine u Kuću slavnih biti primljeni i Alanis Morissette, Kenny Loggins, Gene Simmons...

Admiral

Taylor Swift bit će uvrštena u Kuću slavnih tekstopisaca 2026. godine, objavljeno je u srijedu u emisiji CBS Mornings. S 36 godina postala je najmlađa žena kojoj je u gotovo deset godina pripala ta čast.

POGLEDAJTE POPIS FOTO Ovo je top 10 najplaćenijih glazbenika. Nećete vjerovati tko se pronašao na toj listi...
FOTO Ovo je top 10 najplaćenijih glazbenika. Nećete vjerovati tko se pronašao na toj listi...

Pjevačica se tako pridružuje vrlo respektabilnom društvu. Uz nju će ove godine u Kuću slavnih biti primljeni i Alanis Morissette, Kenny Loggins, Gene Simmons i Paul Stanley iz grupe KISS, producent Christopher Tricky Stewart, autorski duo Terry Britten i Graham Lyle te Walter Afanasieff. Njihova imena stoje iza pjesama koje su odavno ušle u pop-kolektivnu svijest, od 'All I Want for Christmas Is You' Mariah Carey, preko 'What’s Love Got To Do With' It Tine Turner, do 'Single Ladies' Beyoncé.

Foto: Instagram

Kod Taylor Swift stvar je prilično jasna. Njezin katalog čine pjesme koje je sama napisala ili supotpisala, a brojke su neumoljive. Skupila je 58 nominacija za Grammy i osvojila 14 nagrada. Već s 20 godina postala je najmlađa solo izvođačica koja je osvojila Grammy za Album godine s albumom 'Fearless'. Povijest je dodatno podebljala 2024., kad je kao prva umjetnica čak četiri puta osvojila tu istu nagradu, za albume 'Fearless', '1989', 'Folklore' i 'Midnights'.

DUGO SU BILI ZAJEDNO FOTO Prije Taylor Swift, ikonu NFL-a hrvatskih korijena zavela je fatalna sportska novinarka
FOTO Prije Taylor Swift, ikonu NFL-a hrvatskih korijena zavela je fatalna sportska novinarka

Rekordi su se nastavili nizati i izvan Grammyja. Na dodjeli American Music Awards 2019. nadmašila je Michaela Jacksona i postala najnagrađivanija izvođačica u povijesti te nagrade, dok je album 'Lover' bio prvi album u 2019. koji je u SAD-u premašio milijun prodanih primjeraka.

Foto: Instagram

Posljednji veliki potez došao je u listopadu 2025. s albumom 'The Life of a Showgirl', koji je prodan u 2,7 milijuna primjeraka prvog dana, odnosno četiri milijuna u prvom tjednu. Deset tjedana zaredom proveo je na vrhu Billboarda 200, čime je Swift postala prva žena i tek treći izvođač u povijesti, uz Beatlese i Elvisa Presleyja, kojoj je to uspjelo s četiri različita albuma.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Kolinda se okupala na Antarktici, pogledajte skok u ledenu vodu: Jedan, dva, tri!
TRENUTAK ZA PAMĆENJE

FOTO Kolinda se okupala na Antarktici, pogledajte skok u ledenu vodu: Jedan, dva, tri!

Bivša predsjednica RH javila se s Antarktike, a potom je s gumenjaka skočila u ledeno more. Skok je bio kratak i pod nadzorom, ali dovoljan da se pretvori u jedan od najupečatljivijih trenutaka cijelog putovanja
Josip i Ksenija iz 'Ljubav je na selu' za 24sata: Da nema showa možda se nikad ne bi upoznali
RASPLAKALI KANDIDATE

Josip i Ksenija iz 'Ljubav je na selu' za 24sata: Da nema showa možda se nikad ne bi upoznali

Jedini par sezone, koji je i danas zajedno, ispričao je kako se ljubav odvija i iza kamera. Obitelji su njihovu vezu odlično primile, a zadovoljna su i njihova djeca
FOTO U 'Život na vagi' Katarina je ušla s 213 kila: Danas je ona neprepoznatljiva, ovako izgleda
VESELA SPLIĆANKA

FOTO U 'Život na vagi' Katarina je ušla s 213 kila: Danas je ona neprepoznatljiva, ovako izgleda

Splićanka je pokazala nevjerojatnu snagu volje te je do finalnog vaganja skinula ukupno 45,9 kilograma, od čega 31,7 tijekom samog boravka u kući

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026