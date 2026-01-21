Pjevačica ulazi u Kuću slavnih tekstopisaca i time se pridružuje vrlo respektabilnom društvu. Uz nju će ove godine u Kuću slavnih biti primljeni i Alanis Morissette, Kenny Loggins, Gene Simmons...
Taylor Swift dobila je još jedno veliko priznanje u karijeri
Taylor Swift bit će uvrštena u Kuću slavnih tekstopisaca 2026. godine, objavljeno je u srijedu u emisiji CBS Mornings. S 36 godina postala je najmlađa žena kojoj je u gotovo deset godina pripala ta čast.
Pjevačica se tako pridružuje vrlo respektabilnom društvu. Uz nju će ove godine u Kuću slavnih biti primljeni i Alanis Morissette, Kenny Loggins, Gene Simmons i Paul Stanley iz grupe KISS, producent Christopher Tricky Stewart, autorski duo Terry Britten i Graham Lyle te Walter Afanasieff. Njihova imena stoje iza pjesama koje su odavno ušle u pop-kolektivnu svijest, od 'All I Want for Christmas Is You' Mariah Carey, preko 'What’s Love Got To Do With' It Tine Turner, do 'Single Ladies' Beyoncé.
Kod Taylor Swift stvar je prilično jasna. Njezin katalog čine pjesme koje je sama napisala ili supotpisala, a brojke su neumoljive. Skupila je 58 nominacija za Grammy i osvojila 14 nagrada. Već s 20 godina postala je najmlađa solo izvođačica koja je osvojila Grammy za Album godine s albumom 'Fearless'. Povijest je dodatno podebljala 2024., kad je kao prva umjetnica čak četiri puta osvojila tu istu nagradu, za albume 'Fearless', '1989', 'Folklore' i 'Midnights'.
Rekordi su se nastavili nizati i izvan Grammyja. Na dodjeli American Music Awards 2019. nadmašila je Michaela Jacksona i postala najnagrađivanija izvođačica u povijesti te nagrade, dok je album 'Lover' bio prvi album u 2019. koji je u SAD-u premašio milijun prodanih primjeraka.
Posljednji veliki potez došao je u listopadu 2025. s albumom 'The Life of a Showgirl', koji je prodan u 2,7 milijuna primjeraka prvog dana, odnosno četiri milijuna u prvom tjednu. Deset tjedana zaredom proveo je na vrhu Billboarda 200, čime je Swift postala prva žena i tek treći izvođač u povijesti, uz Beatlese i Elvisa Presleyja, kojoj je to uspjelo s četiri različita albuma.
