Pogledajte kako je influencerica Nora utjelovila Grašu u 'TLZP-u'

Ovo je bilo jako dobro. Sama maska po sebi ne znači ništa ako ispod nje nema nekoga tko će joj uliti dušu. Ti si to napravila i bila si fantastična. Pogotovo vrstu Grašina tona - to si jako dobro pogodila. Ušla si mu pod kožu, poručio je Goran Navojec nakon nastupa Nore Ćurković u prvoj emisiji nove sezone showa 'Tvoje lice zvuči poznato'.

POGLEDAJTE VIDEO:

Utjelovila je popularnog splitskog pjevača Petra Grašu te izvela njegovu pjesmu '’92'. Nastojala je što vjernije dočarati prepoznatljiv vokal i emociju koju Grašo donosi u svojim interpretacijama.

- Po energiji koju si donijela vidim da si vesela i da se lijepo osjećaš na sceni… Uživat ćemo u svim tvojim daljnjim kreacijama - rekao je Enis Bešlagić.

- Meni je ovo bilo jako zabavno i bravo - kratko i jasno izjavio je Mario Roth.

- Donijela si potpunu nostalgiju 90-ih godina i jako mi se sviđa što si iskoristila taj njegov šarm… Cijela si se unijela u njega i to mi se jako svidjelo - zaključila je Martina Stjepanović Meter.

Foto: Luka Dubroja

Nora Ćurković sveučilišna je prvostupnica ekonomije, a po zanimanju je pjevačica i influencerica. Odrasla je u Bolu na Braču, gdje je završila osnovnu i srednju školu, a potom se zbog studija preselila u Split. Ljubav prema glazbi i humoru u njezinoj se obitelji prirodno prenosila generacijama. Već sa šest godina izvodila je kućne predstave, prerušavanja i koncerte.

S navršenom 21 godinom, na trećoj godini fakulteta, počela je snimati obrade pjesama za Instagram, gdje ju je tad pratilo tristotinjak ljudi. U sljedeće dvije godine upoznala je supruga Antu, s kojim je započela nastupati na gažama o kojima je sanjala odmalena. Taj joj je posao pomogao u izgradnji samopouzdanja i dao poticaj da se ozbiljnije posveti svojim željama i snovima.

Tri godine kasnije postala je članica splitskog benda Grupa Elite kao ženski vokal. Pjevajući na vjenčanjima, najviše je naučila o ulozi gažera i važnosti odnosa s publikom. Posebno je sretna što i tu dijeli pozornicu sa svojim suprugom. Grupu Elite često naziva drugom obitelji i ispunjava je što ima priliku raditi posao koji najviše voli sa svojim prijateljima.

Influencerskom karijerom počela se baviti sasvim slučajno, objavljujući komične skečeve o svakodnevici koji su snažno odjeknuli među publikom. U godinu i pol dana okupila je više od 100 tisuća pratitelja na Instagramu. Pjevanje će joj uvijek biti prva ljubav, ali raduje je i snimanje videa kojima ima priliku nasmijati ljude i nekome uljepšati dan.