Obavijesti

Show

Komentari 0
NOVA SEZONA SHOWA

Pogledajte kako je influencerica Nora utjelovila Grašu u 'TLZP-u'

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
Pogledajte kako je influencerica Nora utjelovila Grašu u 'TLZP-u'
4
Foto: Luka Dubroja

Nora Ćurković utjelovila je popularnog splitskog pjevača Petra Grašu te izvela njegovu pjesmu '’92' u prvoj epizodi nove sezone popularnog showa 'Tvoje lice zvuči poznato'

Admiral

Ovo je bilo jako dobro. Sama maska po sebi ne znači ništa ako ispod nje nema nekoga tko će joj uliti dušu. Ti si to napravila i bila si fantastična. Pogotovo vrstu Grašina tona - to si jako dobro pogodila. Ušla si mu pod kožu, poručio je Goran Navojec nakon nastupa Nore Ćurković u prvoj emisiji nove sezone showa 'Tvoje lice zvuči poznato'.

POGLEDAJTE VIDEO:

Utjelovila je popularnog splitskog pjevača Petra Grašu te izvela njegovu pjesmu '’92'. Nastojala je što vjernije dočarati prepoznatljiv vokal i emociju koju Grašo donosi u svojim interpretacijama.

- Po energiji koju si donijela vidim da si vesela i da se lijepo osjećaš na sceni… Uživat ćemo u svim tvojim daljnjim kreacijama - rekao je Enis Bešlagić.

- Meni je ovo bilo jako zabavno i bravo - kratko i jasno izjavio je Mario Roth.

- Donijela si potpunu nostalgiju 90-ih godina i jako mi se sviđa što si iskoristila taj njegov šarm… Cijela si se unijela u njega i to mi se jako svidjelo - zaključila je Martina Stjepanović Meter.

Foto: Luka Dubroja

Nora Ćurković sveučilišna je prvostupnica ekonomije, a po zanimanju je pjevačica i influencerica. Odrasla je u Bolu na Braču, gdje je završila osnovnu i srednju školu, a potom se zbog studija preselila u Split. Ljubav prema glazbi i humoru u njezinoj se obitelji prirodno prenosila generacijama. Već sa šest godina izvodila je kućne predstave, prerušavanja i koncerte.

USKORO Poznati detalji o novoj sezoni Tvoje lice zvuči poznato: Evo tko se natječe i kada show kreće
Poznati detalji o novoj sezoni Tvoje lice zvuči poznato: Evo tko se natječe i kada show kreće

S navršenom 21 godinom, na trećoj godini fakulteta, počela je snimati obrade pjesama za Instagram, gdje ju je tad pratilo tristotinjak ljudi. U sljedeće dvije godine upoznala je supruga Antu, s kojim je započela nastupati na gažama o kojima je sanjala odmalena. Taj joj je posao pomogao u izgradnji samopouzdanja i dao poticaj da se ozbiljnije posveti svojim željama i snovima.

Tri godine kasnije postala je članica splitskog benda Grupa Elite kao ženski vokal. Pjevajući na vjenčanjima, najviše je naučila o ulozi gažera i važnosti odnosa s publikom. Posebno je sretna što i tu dijeli pozornicu sa svojim suprugom. Grupu Elite često naziva drugom obitelji i ispunjava je što ima priliku raditi posao koji najviše voli sa svojim prijateljima.

Influencerskom karijerom počela se baviti sasvim slučajno, objavljujući komične skečeve o svakodnevici koji su snažno odjeknuli među publikom. U godinu i pol dana okupila je više od 100 tisuća pratitelja na Instagramu. Pjevanje će joj uvijek biti prva ljubav, ali raduje je i snimanje videa kojima ima priliku nasmijati ljude i nekome uljepšati dan.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Sjećate se Ljiljane iz Ljubav je na selu? Borila se za Josipovo srce, sada je neprepoznatljiva
SVESTRANA DAMA

Sjećate se Ljiljane iz Ljubav je na selu? Borila se za Josipovo srce, sada je neprepoznatljiva

Ljiljanu Jurić gledali smo u prošloj sezoni, kada je farmeru Josipu otkrila da piše knjige. Na društvenim mrežama je aktivna, a nedavno je objavila fotku na kojoj, kako tvrde pratitelji, ne liči na sebe
Evo koliko karata je Cetinski prodao za novosadski koncert
POZADINA OTKAZANOG KONCERTA

Evo koliko karata je Cetinski prodao za novosadski koncert

Pjevač je objasnio da je za njega otkazivanje stvar poštovanja prema žrtvama, nakon što je saznao da je SPENS 90-ih služio kao logor za hrvatske branitelje i civile. Ipak, brojke pričaju drukčiju priču
Cetinski se premišljao i otkazao koncert: Prije 14 godina nije ga smetalo što se događalo '90-ih
'DOVEDEN SAM U TEŠKU SITUACIJU'

Cetinski se premišljao i otkazao koncert: Prije 14 godina nije ga smetalo što se događalo '90-ih

Tony Cetinski oglasio se uoči koncerta u Novom Sadu, u hali koja je tijekom '90-ih služila kao logor za hrvatske zarobljenike. Cetinski je rekao da se rijetko našao pred tako teškom odlukom i zatražio mišljenje publike

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026