Pogledajte kako je Livakovićeva Helena skrivala trudnički trbuh

Vijest da su vratar 'vatrenih' Dominik Livaković (28) i njegova supruga Helena dobili prvo dijete jučer je iznenadila javnost.

Kako je jučer objavila Gloria, sretni par dobio je sina u zagrebačkoj Petrovoj bolnici. Trudnoću su držali u strogoj tajnosti te gotovo nitko nije znao da čekaju bebu. Majka Helena i sin, čije ime nije objavljeno, su dobro.

Mnogi su odmah zapazili da je Helena tijekom cijele trudnoće objavljivala fotografije na Instgaramu, na kojima nije bilo niti traga trudničkom trbuhu.

Posljednju je fotografiju prije poroda Helena objavila početkom prosinca, a na fotografijama pozira u širokim trapericama i sakou.

Na većini fotografija lijepa zagrepčanka pozira u širim modnim kombinacijama ili okrenutih leđa, no na ponekima je ipak pokazala struk. Iako je riječ o objavama od ljeta, trudničkom trbuhu zaista nema niti traga.

Prisjetimo se, Helena i Dominik zajedno su od 2017., a vjenčali su se pet godina kasnije. Ceremonija se održala u crkvi Svete Stošije u Zadru, a na zabavi su im pjevali Petar Grašo i Saša Matić.

- Brzo smo kliknuli, no to nije bila ljubav na prvi pogled. Naša je priča započela prijateljstvom. Posebno me očarao duhovitošću, pogotovo zbog toga što je na prvu povučen, ne govori puno i zaista nisam očekivala da je toliko duhovit. On je napravio prvi korak - rekla je Helena jednom prilikom.