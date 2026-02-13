Pogledajte kako se mijenjala Barbara Kolar: 'Godinama sam vodila bitku s kilogramima...'

Voditeljica Barbara Kolar jedno je od zaštitnih lica HRT-a, a i ove godine vodi Doru, zajedno s kolegom Duškom Ćurlićem. Oduševila je izgledom u prvoj polufinalnoj večeri, a ovako se mijenjala kroz godine...
Foto HRT
Foto: HRT
Foto HRT
Foto HRT
Foto HRT
Foto HRT
Omiljeno lice s TV ekrana mijenjala se tijekom gotovo 30 godina rada pred kamerama.
| Foto: Jurica Galoić/PIXSELL
Na HTV je došla 1990-ih godina te je s vremenom postala njihov zaštitni znak.
| Foto: 24sata
Prvotno je bila jedna od voditeljica kviza Upitnik, a kasnije je vodila 'Kruške i jabuke'
| Foto: Jurica Galoić/Pixsell
Diplomirala je na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu te je po struci doktorica veterinarske medicine. Kratko je radila u struci da bi zatim prešla u medije.
| Foto: Boris Sćitar/Pixsell
Jedno vrijeme radila je kao voditeljica emisije 'Jutarnji show' na radijskoj postaji Antena Zagreb
| Foto: Igor Kralj/Puxsell
'Svoj rad u medijima započela sam na radiju i moram priznati da mi u to vrijeme pomisao o televiziji nije bila ni u peti. U međuvremenu, ekran mi se uvukao pod kožu, tako da doista ne mogu reći da mi je nešto draže ili bliže. Uživam podjednako', rekla je Barbara i intervjuu za Tportal.
| Foto: Renato Branđolica/HRT
Najčešće je viđamo u voditeljskom paru s Duškom Ćulićem s kojim ima odličnu suradnju.
| Foto: Robert Anić/Pixsell
Tijekom godina Barbara je vodila borbu s kilogramima, koja kako kaže, i dalje traje.
| Foto: pixsell/ilsutracija
'Dobro, malo nekakvog lokota na ustima za koju kilu dolje, to je manje više to. Nitko ne voli čitati ono što ću ja sad reći, a to je da kod mene jedino pali to da se ne jede. To je vrlo nepopularan način mršavljenja, ali nažalost tako je', rekla je jednom u intervjuu za Story.
| Foto: Boris Ščitar/PIXSELL
'Od svojih 55 godina, jedno barem 40 sam provela isprobavajući razno razne dijete. Zaključila sam da kod mene funkcionira jedino to da drastično smanjim unos hrane kako bi dobila bilo kakve rezultate', otkrila je.
| Foto: Danijel Berković/Pixsell
Još uvijek nije pronašla idealan balans. 'Kad bi našla, onda bi to vjerojatno skupo prodala. Osim toga, duboko vjerujem u to da za svakoga vrijedi neko drugo pravilo. Ono što vrijedi za mene, možda ne bi vrijedilo za vas ili za nekog drugog', rekla je Barbara.
| Foto: D. Vučinović
Barbara ne skriva svoje lice bez šminke, već ga na društvenim mrežama ponosno pokazuje.
| Foto: Instagram/Barbara Kolar
Foto Barbara Kolar/Instagram
Foto Danijel Berkovic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL/ilustracija
Foto Privatni albumi
Foto Privatni albumi
Foto MICHAEL DALDER/REUTERS
Foto Dario Njavro_HRT/Facebook
Foto Dario Njavro_HRT/Facebook
Foto Fran Hitrec
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Privatni album/kolaž
Foto top radio
Foto top radio
Foto Instagram/Miroslav Lelas/Pixsell
Foto Instagram/Miroslav Lelas/Pixsell
Foto Instagram/Barbara Kolar
Foto Instagram/kerolaychaves
Foto Instagram/Barbara Kolar
Foto Barbara Kolar/Instagram
Foto Instagram/Barbara Kolar
Foto Instagram/
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Ilustracija/Marko Prpic/PIXSELL
Foto Kristina Stedul Fabac/PIXSELL - (ilustrativna fotografija)
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Petar Glebov/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL, ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Zeljko Lukunic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Zeljko Lukunic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Zeljko Lukunic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Robert Anic/PIXSELL
Foto Tomislav Miletic/PIXSELL
Foto Tomislav Miletic/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto HRT/Screenshot
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram