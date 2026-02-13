Pogledajte kako se mijenjala Barbara Kolar: 'Godinama sam vodila bitku s kilogramima...'

'Svoj rad u medijima započela sam na radiju i moram priznati da mi u to vrijeme pomisao o televiziji nije bila ni u peti. U međuvremenu, ekran mi se uvukao pod kožu, tako da doista ne mogu reći da mi je nešto draže ili bliže. Uživam podjednako', rekla je Barbara i intervjuu za Tportal. | Foto: Renato Branđolica/HRT