Pogledajte kako se vizažistica Marina Mamić transformirala u izbornika Dagura Sigurdssona

Naša vizažistica Marina Mamić, koja je poznata po make-up transformacijama ponovno je oduševila publiku. Ovog se puta transformirala u izbornika hrvatske rukometne reprezentacije Dagura Sigurdssona.

- Evo pokušala sam. S obzirom na to da sam se sjetila snimati danas u 8 ujutro dobro je i ispao - napisala je ispod videa.

Vizažistica koja radi magične transformacije, ovog je puta opet do najsitnijih detalja dočarala novu 'masku', odnosno slavnog trenera. 'Iskopirala' ga je savršeno - od izraza lica do karakterističnih crta.

Zadar: Doček zadarskih članova srebrne rukometne reprezentacije | Foto: Sime Zelic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

