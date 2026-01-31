Pogledajte kako se vizažistica Marina Mamić transformirala u izbornika Dagura Sigurdssona

Obavijesti

VRHUNSKA MASKA!

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: < 1 min
Vizažistica koja radi magične transformacije, ovog je puta opet do najsitnijih detalja dočarala novu 'masku', odnosno slavnog trenera. 'Iskopirala' ga je savršeno

Naša vizažistica Marina Mamić, koja je poznata po make-up transformacijama ponovno je oduševila publiku. Ovog se puta transformirala u izbornika hrvatske rukometne reprezentacije Dagura Sigurdssona.

- Evo pokušala sam. S obzirom na to da sam se sjetila snimati danas u 8 ujutro dobro je i ispao - napisala je ispod videa.

Vizažistica koja radi magične transformacije, ovog je puta opet do najsitnijih detalja dočarala novu 'masku', odnosno slavnog trenera. 'Iskopirala' ga je savršeno - od izraza lica do karakterističnih crta.

Zadar: Doček zadarskih članova srebrne rukometne reprezentacije
Zadar: Doček zadarskih članova srebrne rukometne reprezentacije | Foto: Sime Zelic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Marina je do najsitnijih detalja dočarala prepoznatljiv izgled slavnog trenera, od izraza lica do karakterističnih crta, a transformacija je toliko uvjerljiva da su se mnogi u komentarima zapitali gledaju li fotografiju Sigurdssona ili Marininu novu make-up čaroliju.

