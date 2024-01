Pogledajte koje su se pjesme najviše slušale u 2023. godini

Billboard je objavio popis najslušanijih pjesama 2023. godine.

Pjesma o bivšem suprugu

Prvo mjesto zauzela je Miley Cyrus (31) s pjesmom 'Flowers'. Čim ju je objavila, zaludila je svijet. Pjesmu je objavila na rođendan bivšeg supruga, glumca Liama Hemswortha (33), a govori o njihovom propalom odnosu.

Foto: Regina Wagner/DPA/PIXSELL

Refren pjesme uvelike podsjeća na hit Brune Marsa (38) iz 2012. godine, 'When I Was Your Man', a koju je Liam tijekom veze posvetio Miley. Spot za pjesmu navodno je sniman u vili u kojoj je glumac prevario pjevačicu s više od 14 žena dok su bili u braku.

Foto: YouTube

Selena Gomez, Taylor Swift, Ariana Grande

Na drugom mjestu našla se pjesma 'Calm Down' Reme i Selene Gomez (31).

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Treća na popisu je 'Kill Bill' sve popularnije SZE.

Foto: Instagram

Na listi se naravno nalazi i Taylor Swift (34) koja niže svoje uspjehe. Njezina pjesma 'Anti-Hero' nalazi se na četvrtom mjestu. Slijede pjesme 'Die for You' The Weeknda i Ariane Grande, 'As It Was', Harryja Stylesa, 'Unholy' Sama Smitha i Kim Petras.