Pogledajte koji su filmovi imali najviše nominacija za Oscara i u koliko kategorija su ga osvojili

Završila je ovogodišnja dodjela Oscara, a rekorder po broju osvojenih nagrada je film 'Oppenheimer', koji je uz 'Barbie' obilježio 2023. godinu. 'Barbie' je pak osvojio samo jednu nagradu, u kategoriji najbolje izvorne pjesme za 'What Was I Made For?' Billie Eilish, a bio je nominiran u osam kategorija.

'Oppenheimer' je bio nominiran u 13 kategorija, a pobijedio je u sedam: najbolji sporedni glumac (Robert Downey Jr.), najbolja montaža, najbolja kinematografija, najbolja izvorna glazba, najbolji glumac (Cillian Murphy) te najbolji film.

Foto: Mike Blake

Film 'Poor Things' drugi je po broju osvojenih Oscara ove godine. Nominiran je bio u 11 kategorija, a osvojio je četiri Oscara za: najbolju šminku i frizuru, najbolju kostimografiju, najbolju scenografiju te najbolju glumicu (Emma Stone).

Foto: Mario Anzuoni

Britanski film 'The Zone of Interest' bio je nominiran u pet kategorija, a osvojio je dva Oscara, u kategorijama za najbolji međunarodni dugometražni film te najbolji zvuk. Film 'American Fiction' bio je nominiran u pet kategorija, a osvojio je samo Oscar za najbolji adaptirani scenarij. 'Anatomy of the Fall' imao je pet nominacija, a osvojio je jednu nagradu, za najbolji izvorni scenarij. Film 'The Holdovers' je bio nominiran u pet kategorija, a osvojio je samo u kategoriji najbolje sporedne glumice (Da'Vine Joy Randolph).

Bilo je filmova koji su nominirani u više kategorija, ali nisu osvojili niti jedan Oscar. 'Maestro' je imao sedam nominacija, 'Past Lives' dvije, a 'Killers of the Flower Moon' u čak deset kategorija.