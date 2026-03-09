Obavijesti

ODUŠEVIO ŽIRI I PUBLIKU

Pogledajte nastup Davida koji je pobijedio u 1. epizodi TLZP-a

Foto: Luka Dubroja

David Amaro se u prvoj epizodi nove sezone emisije 'Tvoje lice zvuči poznato' transformirao u prošlogodišnju eurovizijsku zvijezdu Melody i izveo pjesmu 'Esa Diva'. To mu je donijelo i pobjedu

U prvoj epizodi nove, 10. sezone emisije 'Tvoje lice zvuči poznato', pobjedu je odnio David Amaro koji je transformirao u prošlogodišnju eurovizijsku zvijezdu Melody i izveo pjesmu 'Esa Diva'. Svojom energijom, nastupom, karizmom i interpretacijom je osvojio publiku i žiri. Nakon njegovog nastupa redali su se brojni komplimenti. 

- Znači, ovo je bilo - wow! Mislila sam da možda žensko pjeva. Toliko si uvjerljiv - rekla je Martina, a Goran je istaknuo kako je također oduševljen. Mario mu je poručio da je 'stvoren za scenu', dok je Enis istaknuo da je David jako talentiran i da 'vlada scenom'. 

Nakon pobjede je David rekao kako mu je drago što je sve 'lijepo odradio'. 

Foto: Luka Dubroja

- Moram reći da se ja nastupa uopće ne sjećam. Svi su rekli da je bilo super, radio sam po autopilotu dok sam bio na pozornici, odnosno kako mi je tijelo reklo. Nisam uopće bio svjestan što se događa. Ipak je to prva emisija i u prvoj emisiji sam dobio nešto baš ekstra. Baš me zanima kako će to izgledati kad bude deseta emisija i kad ću se stvarno opustiti - rekao je. Njegova nagrada ide udrugi 'Nova budućnost' iz Samobora koja brine o djeci bez roditelja. 

POGLEDAJTE NASTUP: 

