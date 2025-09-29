Pogledajte nastup koji je dobio prvi zlatni gumb u Supertalentu ove sezone! Mnogi oduševljeni

Zlatni gumb 'pao' je već u prvoj epizodi 12. sezone 'Supertalenta'! Osvojila ga je Ivona Dragičević (26) koja je sve iznenadila svojim nastupom. Ona je, naime, sjela na stolac i istodobno počela crtati objema rukama i nogama. Mnogi su gledali u nevjerici dok su nastajala četiri crteža odjednom.

No, iznenađenju nije bilo kraja. Ivona je zatim spojila sve papire u jednu cjelinu i otkrila portret voditelja Frane Ridjana, a dvoranom je odjeknulo oduševljenje!

- Znaš kad nekome kažeš: 'ovo si napravio lijevom nogom', pa kad njoj to kažeš, onda to zapravo nešto znači - našalio se Fabijan Pavao Medvešek. Prvi zlatni gumb ove sezone koji su joj dali upravo Frano i Igor Mešin.

Ivona je za sebe ispričala da je cijeli život i ljevak i dešnjak.

- Nisam shvaćala da je to nešto posebno i drugačije od drugih, a onda je jednom moja prijateljica izjavila 'još samo fali nogama da crtaš', i meni ne treba reći dva puta. Tu se rodila ideja da radim i nogama, nisam htjela nikome govoriti, zatvorila sam se u sobu i probala. Roditelji su ponosni - rekla je.

Ivona je tijekom emisije naglasila da je ambidekster, odnosno osoba koja koja jedno dobro koristi i lijevu i desnu ruku, što je rijetka sposobnost.

