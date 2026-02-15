Pogledajte outfite Iva Šulentić i Barbare Kolar u finalu Dore

Sve oči uprte su u veliko finale Dore, a teško je ne primjetiti i outfite voditeljica - Barbare Kolar i Ive Šulentić. Iva Šulentić odlučila se za elegantno, moderno odijelo svijetlih tonova koje djeluje vrlo profinjeno. Barbara Kolar nosi glamuroznu, pripijenu haljinu sa sjajnim detaljima koja naglašava klasičnu eleganciju.

Foto: Dario Njavro/HRT

U prvoj polufinalnoj večeri kombinacije su bile jednostavnije. Barbara Kolar tad je na pozornicu stigla u elegantnoj bijeloj haljini, dok se Iva Šulentić odlučila za crnu haljinu modernog kroja.

Foto: HRT

Za drugu polufinalnu večer obje su odabrale šljokičaste haljine koje su pod svjetlima pozornice odmah došle do izražaja i dale večeri više sjaja.

Foto: screenshot/HRT