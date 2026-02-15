Voditeljice Dore zablistale su u profinjenim izdanjima, a modno su se uskladile. Barbara je u glamuroznoj šarenoj haljini, dok je Iva odabrala svijetlo odijelo
HALJINA I ODIJELO
Pogledajte outfite Iva Šulentić i Barbare Kolar u finalu Dore
Čitanje članka: < 1 min
Sve oči uprte su u veliko finale Dore, a teško je ne primjetiti i outfite voditeljica - Barbare Kolar i Ive Šulentić. Iva Šulentić odlučila se za elegantno, moderno odijelo svijetlih tonova koje djeluje vrlo profinjeno. Barbara Kolar nosi glamuroznu, pripijenu haljinu sa sjajnim detaljima koja naglašava klasičnu eleganciju.
U prvoj polufinalnoj večeri kombinacije su bile jednostavnije. Barbara Kolar tad je na pozornicu stigla u elegantnoj bijeloj haljini, dok se Iva Šulentić odlučila za crnu haljinu modernog kroja.
Za drugu polufinalnu večer obje su odabrale šljokičaste haljine koje su pod svjetlima pozornice odmah došle do izražaja i dale večeri više sjaja.
