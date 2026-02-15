Obavijesti

Show

Komentari 0
HALJINA I ODIJELO

Pogledajte outfite Iva Šulentić i Barbare Kolar u finalu Dore

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: < 1 min
Pogledajte outfite Iva Šulentić i Barbare Kolar u finalu Dore
Foto: Dario Njavro/HRT

Voditeljice Dore zablistale su u profinjenim izdanjima, a modno su se uskladile. Barbara je u glamuroznoj šarenoj haljini, dok je Iva odabrala svijetlo odijelo

Admiral

Sve oči uprte su u veliko finale Dore, a teško je ne primjetiti i outfite voditeljica - Barbare Kolar i Ive Šulentić. Iva Šulentić odlučila se za elegantno, moderno odijelo svijetlih tonova koje djeluje vrlo profinjeno. Barbara Kolar nosi glamuroznu, pripijenu haljinu sa sjajnim detaljima koja naglašava klasičnu eleganciju.

Foto: Dario Njavro/HRT

U prvoj polufinalnoj večeri kombinacije su bile jednostavnije. Barbara Kolar tad je na pozornicu stigla u elegantnoj bijeloj haljini, dok se Iva Šulentić odlučila za crnu haljinu modernog kroja.

VELIKI PREGLED Skandali i drame na Dori kroz godine: Požar na sceni, sukobi, odustajanja i diskvalifikacije...
Skandali i drame na Dori kroz godine: Požar na sceni, sukobi, odustajanja i diskvalifikacije...
Foto: HRT

Za drugu polufinalnu večer obje su odabrale šljokičaste haljine koje su pod svjetlima pozornice odmah došle do izražaja i dale večeri više sjaja.

Foto: screenshot/HRT
VEČER ODLUKE Sve što trebate znati o finalu Dore: Redoslijed nastupa, način glasanja, revijalni program...
Sve što trebate znati o finalu Dore: Redoslijed nastupa, način glasanja, revijalni program...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Što su poznate dame radile na Valentinovo: Evo koja je imala najmanje tange...
DAN ZALJUBLJENIH

FOTO Što su poznate dame radile na Valentinovo: Evo koja je imala najmanje tange...

Brojne poznate dame otkrile su kako su provele Dan zaljubljenih, a neke su se pritom odlučile skinuti te time pohvaliti na Instagramu. Veliki buketi ruža tako su pali u drugi plan...
Zagrebačka Arena uglas je pjevala s Anom Bekutom
KONCER ZA VALENTINOVO

Zagrebačka Arena uglas je pjevala s Anom Bekutom

Njezin dugo iščekivani samostalni koncert u najvećoj dvorani u Hrvatskoj, pretvorio je Valentinovo u Zagrebu u glazbeni spektakl nabijen emocijama, nostalgijom i zajedničkim pjevanjem tisuća ljudi
FOTO Zagreb slavio Valentinovo uz Anu Bekutu i narodne hitove
PRVI PUT U ARENI ZAGREB

FOTO Zagreb slavio Valentinovo uz Anu Bekutu i narodne hitove

Zagreb je u subotu navečer slavio Valentinovo uz Anu Bekutu. Popularna pjevačica prvi put je nastupila u zagrebačkoj Areni i publici priredila večer ispunjenu emocijama i bezvremenskim narodnim hitovima poput 'Veseljak', 'Kralj ponoći', 'Crven konac', 'Brojanica'...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026