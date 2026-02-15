Sve što trebate znati o finalu Dore: Redoslijed nastupa, način glasanja, revijalni program...

Nakon dva uzbudljiva polufinala Dore, Hrvatska će večeras dobiti svog predstavnika za jubilarno 70. izdanje Pjesme Eurovizije koje se u svibnju održava u Beču. U studiju Hrvatske radiotelevizije na Prisavlju šesnaest izvođača borit će se za pobjedu na 27. Dori, a kroz program će gledatelje voditi dva provjerena voditeljska para: Barbara Kolar i Duško Ćurlić te Iva Šulentić i Ivan Vukušić.

Pogledajte galeriju svih pobjednika Dore:

Ovogodišnje izdanje Dore privuklo je rekordan interes glazbenika, s čak 251 prijavom pristiglom na HRT-ov natječaj. Stručni žiri imao je težak zadatak odabrati 24 pjesme koje su dobile priliku predstaviti se publici u dvije polufinalne večeri. Odlukom isključivo gledatelja, koji su glasali telefonskim pozivima i SMS porukama, iz svakog je polufinala u završnicu prošlo po osam natjecatelja.

Tako će se večeras za prestižnu statuu i put u Austriju boriti Lima Len, Ananda, Ema Bubić, Noelle, Alen Đuras, Cold Snap, ToMa, LELEK, Ritam Noir, Irma, Lana Mandarić, Stela Rade, Devin, Marko Kutlić, Sergej i Lara Demarin. Među finalistima se našla šarolika lepeza izvođača, a u ANKETI nam recite tko je vaš favorit.

Donosimo redoslijed nastupa:

1. Ananda

2. Sergej

3. Noelle

4. Alen Đuras

5. Irma

6. Lara Demarin

7. Ema Bubić

8. Lima Len

9. Lana Mandarić

10. Ritam Noir

11. Marko Kutlić

12. Devin

13. Lelek

14. ToMa

15. Stela Rade

16. Cold Snap

Za razliku od polufinala, gdje je glavnu riječ imala publika, u finalu će pobjednika odlučiti kombinacija glasova gledatelja i stručnih ocjenjivačkih sudova u omjeru 50:50. Bodove će dodijeliti ukupno osam žirija. Četiri domaća žirija smještena su u HRT-ovim centrima u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku, a njima će se pridružiti i četiri međunarodna žirija iz San Marina, Ujedinjenog Kraljevstva, Norveške i Luksemburga. Svaki žiri sastavljen je od tri glazbena profesionalca, poput producenata, skladatelja i glazbenih kritičara, čime se osigurava stručna procjena pjesama, javili su s HRT-a.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Osim natjecateljskog dijela, HRT je pripremio i bogat revijalni program. Finalnu večer otvorit će prošlogodišnji pobjednik Dore Marko Bošnjak, koji je pripremio poseban pjevačko-plesni nastup. U pauzi između izvođenja pjesama i proglašenja pobjednika, pozornicu će preuzeti Tonči Huljić i grupa Magazin, jedan od najdugovječnijih sastava na domaćoj sceni. Oni će publiku provesti kroz retrospektivu svojih brojnih hitova s Dore i Eurosonga. Time se nastavlja tradicija ugošćavanja glazbenih legendi, nakon što su u polufinalnim večerima nastupili Danijela Martinović i Luka Nižetić.

