Pogledajte što nude domaće televizije za vikend: Stižu kultni Titanic, Scarface, Mad Max

Kiša je ovog vikenda mnogima pokvarila planove i raspoloženje, no bogati program na domaćim televizijama mogao bi barem malo popraviti stvari. Ako ne znate što gledati, mi vam donosimo pregled filmova i showova koje ne želite propustiti.

FILMOVI

SUBOTA, 15. TRAVNJA

Lice s ožiljkom, RTL 2, 20.15 sati

Tony Montana (Al Pacino) je prognani sitni kubanski kriminalac koji se u Miamiju pridružuje narkobosu Franku Lopezu (Robertu Loggia). Tony je beskompromisan, nemilosrdan i odlučan da u životu uspije po svaku cijenu. Zajedno sa svojim starim prijateljem Mannyjem Rayjom (Steve Bauer), od totalnog dna u kriminalnom lancu Montana se uzdiže do samog vrha floridskog kriminalnog svijeta. Kada Tony baci oko na Lopezovu lijepu ženu Elviru (Michelle Pfeiffer), koja mu postane ljubavnica, te nakon što Frank shvati da Tony želi zauzeti njegovu poziciju, Frank ga pokuša eliminirati. No pokušaj završi jalovo, a Tony je bjesniji nego ikad. Ovaj film smatra se kultnim ostvarenjem, a mnogi će ga poželjeti pogledati ponovno.

Sakupljač kostiju, DOMA TV, 21.50 sati

Bivši forenzičar i policajka zajedničkim snagama nastoje zaustaviti serijskog ubojicu. Denzel Washington briljira u ulozi nepokretnog kriminalističkog forenzičara čije oči i uši na terenu glumi jednako fantastična Angelina Jolie. Duo pokušava riješiti jezivo ubojstvo na Manhattanu, a napetosti neće nedostajati kroz cijeli film.

Nemoguća misija: Raspad sistema, NOVA TV, 20.15 sati

Ethan Hunt i njegov tim MMF-a zajedno sa saveznicima, nađu se u utrci s vremenom kada misija krene po zlu. Odlični Tom Cruise ovoga puta nastoji spriječiti veliku nuklearnu prijetnju. Film je izašao 2018. godine, a malo je reći da je od prve do zadnje minute nabijen akcijom i adrenalinom za sve one koji ne mogu 'mirovati' niti vikendom.

NEDJELJA, 16. TRAVNJA

Titanic, RTL, 20.15 sati

Najslavniji brod na svijetu potonuo je 15. travnja 1912. godine, a film Jamesa Camerona o ovom tragičnom događaju zauvijek će ostati zapisan u povijesti. Osim što je osvojio čak 11 Oscara, ovo je filmsko ostvarenje vinulo u zvijezde Leonarda DiCaprija i Kate Winslet koji su nakon njega postali i najbolji prijatelji. Osim tragedije, film prati i jednu od najljepših ljubavnih priča svih vremena, onu Jacka Dawsona i Rose koja je, nažalost, također završila tragično.

Povratak u budućnost, HTV 1, 21.10 sati

U izmišljenom gradu Hill Valley, tinejdžer Marty McFly (Michael J. Fox) slučajno otputuje u prošlost, točnije u 1955. godinu, u vremenskom stroju koji je izumio njegov prijatelj, znanstvenik dr. Emmett Brown (Cristopher Lloyd). Sve što Marty napravi u 1955. utjecat će na budućnost, a ugrozit će čak i vlastitu egzistenciju. Riječ je o jednom od najpopularnijih filmova 80-ih godina prošlog stoljeća kojeg će i danas rado pogledati baš sve generacije.

Pobješnjeli Max, RTL 2, 20.15 sati

U vrijeme nakon nuklearne katastrofe Zemlja je opustošena. Preživjeli su uspjeli organizirati život, no vlada anarhija, a razne bande haraju. Policija je nemoćna. Kad izgubi partnera, policajac Max Rockatinsky (Mel Gibson) odluči se povući i živjeti obiteljskim životom, no u jednom od svojih razornih pohoda motociklistička banda ubije mu ženu i dijete. Otada, njegov je jedini cilj uhvatiti ubojice... Ovaj je film proslavio tada još mladog Mela Gibsona, ali i australsku kinematografiju koja je za ovaj film imala sramotno mali budžet. No i tako, ovaj je film postao kultni, unatoč tome što nije imao skupe specijalne efekte kao holivudski. I upravo zato ga vrijedi pogledati još jednom.

Lara Croft Tomb Raider: Kolijevka života, DOMA TV, 22 sata

Lara Croft (Angelina Jolie) je ponovno u akciji suočena s najopasnijom misijom do sada: pronaći Pandorinu kutiju, izvor sveg zla po vjerovanju antičke civilizacije. Za ovaj zadatak, Lara ponovno unajmljuje bivšeg partnera Terryja Sheridana, opasnog plaćenika koji je u prošlosti izdao i Laru i njihovu domovinu. Njega je utjelovio Gerard Butler, a ovaj spoj dvoje holivudskih miljenika pokazao se kao pun pogodak, jer je kemija među njima bila baš ono što je trebalo za film. Angelini Jolie je uloga neustrašive Lare Croft jedna od najpoznatijih u bogatoj karijeri.

Pedeset nijansi slobodniji, RTL, 23.20 sati

Iako su kritičari 'pokopali' sve tri filmske adaptacije soft porn knjiga engleske spisateljice E.L. James, gledanost im je i dalje bila velika. To se možda može zahvaliti i glavnom muškom liku Christianu Greyu kojeg je utjelovio zanosni Jamie Dornan, dok je uloga plahe Anastasije pripala Dakoti Johnson. Pedeset nijansi slobodniji je posljednji nastavak trilogije (nakon Pedeset nijansi sive i Pedeset nijansi mračniji). Nakon što je Christian prihvatio poziciju predsjednika tvrtke, Anastasia se sada mora prilagođavati ne samo njegovoj posesivnoj prirodi i bračnom životu, već i muževom novom, bogatom životnom stilu. Film je sniman u Nici, u Francuskoj, u isto vrijeme kada se ondje dogodio teroristički napad, u srpnju 2016.

Wonder Woman 2, NOVA TV, 23.15 sati

Drugo poglavlje priče o slavnoj Wonder Woman vodi nas u osamdesete kada Diana Prince živi povučeno među običnim smrtnicima, unatoč tome što je stekla punu moć. Mir je poremeti činjenica da mora skupiti svu mudrost i hrabrost kako bi spasila čovječanstvo od svijeta koji je sama stvorila. U glavnim ulogama je prekrasna bivša izraelska manekenka i glumica Gal Gadot, ali i holivudski miljenik žena Chris Pine.

KVIZ

NEDJELJA, 16. TRAVNJA

Superpotjera, HTV 1, 20.15 sati

Superpotjera je domaća verzija britanskog kviza 'Beat the Chasers', ujedno i spinoff popularnog kviza Potjera. Prva epizoda kviza emitirana je 26. ožujka 2023. Pravila kviza su drugačija od originalne verzije kviza. Dok u Potjeri četvero natjecatelja igra protiv jednog lovca, u Superpotjeri petero lovaca igra protiv jednog natjecatelja. Igrači će često koristiti svih 60 sekundi koje imaju na raspolaganju, dok će lovci to rijetko činiti, pa tako igrači dobivaju nešto više vremena.

DOKUMENTARNI FILMOVI

SUBOTA, HTV 2, 23.05 sati

Lenonov posljednji vikend

U prosincu 1980. prošlo je više od pet godina kako John Lennon i Yoko Ono nisu razgovarali s novinarima. S obzirom na to da je morao promovirati novi album, ipak je bio spreman razgovarati s DJ-em BBC-jevog Radio One, Andyjem Peeblesom. John je tada sve iznenadio vrlo iskrenim intervjuom o nizu tema koje prije nije doticao - obitelji, raspadu Beatlesa, odnosu s Paulom McCartneyjem, borbi s ovisnošću itd.

Foto: wikimedia

SHOW

SUBOTA, 15. TRAVNJA

Zvijezde pjevaju, HTV 1, 20.15 sati

'Zvijezde pjevaju' je hrvatska zabavno-pjevačka televizijska emisija. U njoj se natječe 8 zvijezda iz javnog života u paru s profesionalnim pjevačima. Zvijezde izvode duete s izabranim partnerima, a u svakoj emisiji (izuzev prve) jedan par biva eliminiran.

Masked singer, RTL, 20.15 sati

Masked Singer Hrvatska je hrvatski pjevački reality show koji je premijerno krenuo sa prikazivanjem na RTL Televiziji, 2. travnja 2022. Cilj je otkriti tko pjeva pod raskošnim maskama, a zvijezde u niti jednom trenutku ne smiju otkriti svoj pravi identitet, pokazati svoj izgled i pravi glas, niti nešto što bi moglo otkriti njihov pravi identitet prije vremena.

NEDJELJA, 16. TRAVNJA

Ples sa zvijezdama, NOVA TV, 20.15 sati

Ples sa zvijezdama je zabavna emisija u kojoj domaće zvijezde plešu u parovima s profesionalcima, a u svakoj emisiji (osim prvoj) netko ispada. To odlučuje žiri od četiri suca, ali i glasovi gledatelja. Emisiju je emitirao HRT od 2006. do 2013. Od 2019. godine prava na emitiranja emisije preuzela je Nova TV.

