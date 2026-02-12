Pogledajte što su za prvu večer Dore odjenule voditeljice Iva Šulentić i Barbara Kolar

Prvo polufinale Dore 2026., vode Iva Šulentić, Barbara Kolar, Duško Ćurlić i Ivan Vukušić. I dok su voditelji večer otvorili u elegantnim i klasičnim izdanjima, najveću pažnju gledatelja ipak su privukle voditeljice svojim modnim kombinacijama.

Barbara Kolar na pozornicu je stigla u elegantnoj bijeloj haljini koja odiše bezvremenskim glamuroznim stilom. Duga satenska haljina prati liniju tijela i lijepo naglašava siluetu, dok posebno privlači pažnju strukturirani gornji koji cijeloj kombinaciji daje dozu efektnosti.

Foto: screenshot/HRT

Barbara je kombinaciju zadržala prilično minimalističkom, no upravo su ti jednostavni detalji omogućili da haljina dođe do izražaja. Cijeli look dodatno je podigla upečatljivim crvenim ružem koji je savršeno razbio bijelu kombinaciju i dao joj dodatnu dozu elegancije i ženstvenosti.

Iva Šulentić odlučila se za kontrastnu, ali jednako efektnu kombinaciju. Na pozornicu je stigla u crnoj haljini modernog kroja koja spaja eleganciju i razigranost. Posebnost haljine krije se u donjem dijelu ukrašenom bijelim perjem koje kombinaciji daje dinamiku, dok je cijela haljina dodatno šljokičasta, što unosi sofisticirani sjaj i blistavost u večernji izgled.

Foto: screenshot/HRT

Haljina ravnog kroja duljine do koljena dodatno je naglašena decentnim svjetlucavim detaljima na gornjem dijelu, dok su klasične sandale na petu zaokružile cjelokupan izgled. Ivin izbor ostavlja dojam odvažnog, ali i profinjenog modnog izričaja.

Voditeljice su već na samom početku pokazale različite modne stilove, dok se Barbara odlučila za klasičnu i bezvremensku eleganciju, Iva je odabrala moderniji i razigraniji pristup, čime su dodatno naglasile svečanu atmosferu otvorenja Dore 2026.