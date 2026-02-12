Obavijesti

Show

Komentari 0
PAŽLJIVO ODABRANE KOMBINACIJE

Pogledajte što su za prvu večer Dore odjenule voditeljice Iva Šulentić i Barbara Kolar

Piše Anja Đuranić,
Čitanje članka: 1 min
Pogledajte što su za prvu večer Dore odjenule voditeljice Iva Šulentić i Barbara Kolar
Foto: screenshot/HRT

Otvorenjem prvog polufinala Dore 2026. pozornicom su zavladale voditeljice Iva Šulentić i Barbara Kolar. Već prvim pojavljivanjem pokazale su da nas, uz glazbeni spektakl, očekuje i modno zanimljiva večer

Admiral

Prvo polufinale Dore 2026., vode Iva Šulentić, Barbara Kolar, Duško Ćurlić i Ivan Vukušić. I dok su voditelji večer otvorili u elegantnim i klasičnim izdanjima, najveću pažnju gledatelja ipak su privukle voditeljice svojim modnim kombinacijama.

Barbara Kolar na pozornicu je stigla u elegantnoj bijeloj haljini koja odiše bezvremenskim glamuroznim stilom. Duga satenska haljina prati liniju tijela i lijepo naglašava siluetu, dok posebno privlači pažnju strukturirani gornji koji cijeloj kombinaciji daje dozu efektnosti.

Foto: screenshot/HRT

Barbara je kombinaciju zadržala prilično minimalističkom, no upravo su ti jednostavni detalji omogućili da haljina dođe do izražaja. Cijeli look dodatno je podigla upečatljivim crvenim ružem koji je savršeno razbio bijelu kombinaciju i dao joj dodatnu dozu elegancije i ženstvenosti.

POČINJE DORA Noelle: Za Doru sam uz pjesmu pripremila atraktivnu plesnu točku i efektan nastup...
Noelle: Za Doru sam uz pjesmu pripremila atraktivnu plesnu točku i efektan nastup...

Iva Šulentić odlučila se za kontrastnu, ali jednako efektnu kombinaciju. Na pozornicu je stigla u crnoj haljini modernog kroja koja spaja eleganciju i razigranost. Posebnost haljine krije se u donjem dijelu ukrašenom bijelim perjem koje kombinaciji daje dinamiku, dok je cijela haljina dodatno šljokičasta, što unosi sofisticirani sjaj i blistavost u večernji izgled.

Foto: screenshot/HRT

Haljina ravnog kroja duljine do koljena dodatno je naglašena decentnim svjetlucavim detaljima na gornjem dijelu, dok su klasične sandale na petu zaokružile cjelokupan izgled. Ivin izbor ostavlja dojam odvažnog, ali i profinjenog modnog izričaja.

PRISJETITE SE... FOTO Ovako su izgledale prije 20 godina na Dori: I sad svojom figurom mame brojne uzdahe!
FOTO Ovako su izgledale prije 20 godina na Dori: I sad svojom figurom mame brojne uzdahe!

Voditeljice su već na samom početku pokazale različite modne stilove, dok se Barbara odlučila za klasičnu i bezvremensku eleganciju, Iva je odabrala moderniji i razigraniji pristup, čime su dodatno naglasile svečanu atmosferu otvorenja Dore 2026.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Život glumca Jamesa Van Der Beeka kroz fotografije
UMRO U 49. GODINI

FOTO Život glumca Jamesa Van Der Beeka kroz fotografije

Glumac James Van Der Beek dvije se godine borio s rakom debelog crijeva, a preminuo je u srijedu ujutro u svom domu u Teksasu. Iza sebe je ostavio suprugu Kimberly Van Der Beek, četiri kćeri i dva sina. Proslavio se zahvaljujući seriji "Dawson's Creek", a u galeriji smo se prisjetili njegove karijere kroz godine.
Evo što vas ovog četvrtka čeka u vašim omiljenim sapunicama...
DNEVNI PREGLED

Evo što vas ovog četvrtka čeka u vašim omiljenim sapunicama...

Doznajte što vas očekuje ovog četvrtka 12. veljače u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', 'Crno more', 'Tajne prošlosti'...
FOTO Sjećate se Dajane iz 'Života na vagi'? Izgubila je više od 60 kg, evo kako sada izgleda
GOTOVO NEPREPOZNATLJIVA

FOTO Sjećate se Dajane iz 'Života na vagi'? Izgubila je više od 60 kg, evo kako sada izgleda

Dajana Milevoj (28) iz Labina u sedmoj sezoni RTL-ova showa 'Život na vagi' izgubila je više od 60 kilograma. Danas živi aktivno, putuje Europom i osvaja planinske vrhove.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026