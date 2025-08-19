Pogledajte što vas čeka u vašim omiljenim serijama u utorak

Obavijesti

Doznajte što vas očekuje u utorak 19. kolovoza u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Obiteljske tajne', 'La promesa', 'Hitna: Chicago', 'Leyla', 'Daleki grad', 'Cacau'...

Obiteljske tajne 

RTL 22:15

Dok rasprava na sudu završava, Eren u zadnji tren u sudnicu donosi dokaz. Nakon suđenja Seda govori Yekti da odlazi iz grada te mu prijeti jer želi da je ostavi na miru. Yekta je bijesan. Večera u Metinoj kući zbližava obitelj. Yekta nasrne na Laçin dok ona čeka da Murat izađe iz zatvora.

La Promesa

HRT 1 13:20

Manuel odluči da će se vjenčanje održati za samo nekoliko dana. Catalina piše pismo koje Manuel slučajno pročita - pokušava li se pomiriti s Pelayom?

Foto: HRT

Hitna: Chicago 

RTL2 18:25

Maggie prima u bolnici policajku koja ju je ranije uhitila zbog ometanja pravde. Dr. Halstead liječi jahača s poremećajem prehrane, a dr. Rhodes bivšu pacijenticu kojoj je potrebna transplantacija srca.

Daleki grad

NOVA TV 20:20

Özkanovo zdravstveno stanje izaziva kod Nare snažan osjećaj grižnje savjesti. Dajući Özkanu određeno obećanje, Nare sebi stavlja novu okovu, a težina te odluke razara je jednako snažno kao i njezina ljubav.

PREGLED TJEDNA Evo što vas čeka u sapunicama: Pars zahtijeva Yektino uhićenje, a Ilgaz dozna Nevinu tajnu
Evo što vas čeka u sapunicama: Pars zahtijeva Yektino uhićenje, a Ilgaz dozna Nevinu tajnu

Leyla

NOVA TV 21:25

Odluka koju tada donosi neće utjecati samo na njegovu sudbinu nego i na to hoće li Civan preživjeti. U jednom potezu Tufan će odlučiti tko dobiva novu priliku, a tko ostaje zarobljen u prošlosti.

Cacau 

HRT1 12:25

Lalá kaže Martimu da će napustiti stan jer se boji Jaimea. Ona se obrati Valdemaru da je primi kod sebe. Marco objasni Cacau da glumata da je na Conynoj strani kako bi je uhvatio.

