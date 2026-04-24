Pogledali smo 2. sezonu serije 'Beef': Ako je ne uzmete ozbiljno, napeta je i zabavna

OCJENA: 7/10

(Netflix)

Druga sezona serije “Beef” dostojan je nastavak prve sezone, prije svega zabavan i napet, s odličnom glumačkom ekipom - od prvog do posljednjega glumca i glumice. Međutim, ono što nije bilo dobro u prvoj sezoni jednako nije dobro ni u drugoj sezoni, s tom razlikom da je neočekivana, drugačija, vrlo intenzivna priča s mnogo obrata u prvoj sezoni gledatelju otklanjala pažnju od svih nedostataka. U ovoj sezoni scenaristi su postigli jednak ritam napetosti, ali su priču dodatno napuhali i na neki način učinili je klasičnim trilerom, što prva sezona, u dobrom smislu, nije bila.

Iako je riječ o drugoj sezoni, niti su likovi isti niti se priča iz prve sezone nastavlja. Ovo je potpuno nova serija, koja, ustvari, tek donekle uzima motive iz prve sezone. Dakle, likovi, problemi, zaplet i sve ostalo nema gotovo nikakve veze s prvom sezonom. Pa čak i onaj neobični moment - kako bezvezna svađa dvoje običnih ljudi može eskalirati u neviđenu osvetničku epopeju bez kraja i konca - u ovoj je sezoni tek donekle iskorišten.

Rekao bih da je to ispravno. Ovako se ne ponavlja jedna te ista stvar, što scenaristima, glumcima i redatelju pruža nove izražajne mogućnosti. Ali čovjek se onda pita po čemu je to druga sezona serije. Pa, prvenstveno, rekao bih, da se iskoristi uspjeh prve i da se ne mora gledateljima previše objašnjavati o kakvoj je seriji riječ, a s druge strane, tu je i taj motiv sitnog nesporazuma, beznačajne svađe, koja eskalira u niz drugih nesporazuma, osveta, podmetanja, pa sve do krajnjeg nasilja, da ne kažem ubojstava. Prva sezona pažljivo je izgradila priču oko toga da se to svakome može desiti ako stvari izmaknu kontroli. Ova sezona ne gradi takvu priču, to se ne može svakome desiti, ali skriveni sebični motivi likova mogu biti motivi svakog od nas.

Serija je sigurno vrlo dobra zabava, ili barem solidna zabava, ako čovjek zanemari različite bedastoće, vješto skrivene brzim ritmom i zapletima, te ako je ne uzme ozbiljno. Tu, doduše, nastaje problem, scenaristi i redatelj ustvari se jako trude da je svaki gledatelj uzme vrlo ozbiljno.

Trude se biti pametni. A to je (a takav je, nažalost, bio i kraj prve sezone, što je uvelike pokvarilo opći dojam serije) potpuno pogrešno. Oni tu nešto pokušavaju trabunjati o smislu života, osobnih veza, lojalnosti, morala, te žele nešto pametno reći o kapitalizmu, odnosno protiv tog ljudožderskoga kapitalizma.

Poprilično naivno i dječje, da ne kažem glupo i neobrazovano. To više što sve to palamuđenje o pravdi i moralu dolazi iz usta krajnje privilegiranih likova čiji postupci kroz seriju govore o tome da oni o pravdi i moralu ne bi smjeli ni zucnuti. Ali to je tako. Privilegirani i nemoralni govore o nepravdi i moralu. Takav je svijet danas i u tome je serija, ma koliko iritantna, nenamjerno, pogodila.