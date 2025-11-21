Pogledali smo južnokorejski hit 'Karma': Jedan dug i ubojstvo pokreću brutalne događaje

Karma/NETFLIX



OCJENA: 8/10

Čovjek ima karmu, a to znači da će mu se sve što radi - vratiti istom mjerom. Čini zlo, dobit ćeš zlo. Čini dobro, dobit ćeš dobro. Zvuči jednostavno, ali nije, jer čovjek nije sam na svijetu. Kad se djela, riječi i misli više ljudi sreću, sudaraju ili podudaraju, onda niti njihovih karmi pletu mrežu iz koje ni za koga nema izlaza. U toj mreži je šestero junaka serije “Karma”, ekranizacije popularnoga južnokorejskog webtoona, digitalnog stripa za korisnike pametnih mobitela.

Prva epizoda serije, naslovljena “Čovjek koji duguje kamatarima”, počinje okrutno. U ruševnoj zgradi u kojoj plamti požar netko je privezan za stolicu. Vatrogasci se bore ugasiti vatru, nalaze čovjeka s teškim opeklinama. U bolnici ga spasi liječnica, koja se skameni kad čuje kako se pacijent zove. Zatim nas priča vraća 15 dana unatrag, kad se počinju plesti karme, ne samo opečenog pacijenta nego i ostalih petero junaka serije.

Foto: Netflix



Da baš i nije riječ o junacima, shvaćamo dok gledamo pacijenta dva tjedna ranije živog i zdravog u svinjcu od stana za koji tri mjeseca nije platio stanarinu. Nema kome nije dužan, a najviše kamataru kojeg u imeniku mobitela naziva Seronja. Taj mu Seronja daje rok od trideset dana da vrati dug ili će ga dati razrezati i njegove organe prodati na crnom tržištu. Dužnik ima oca do kojeg mu nije stalo i nađe njegovu policu osiguranja u slučaju smrti. Taj bi ga novac spasio i on unajmi otpuštenoga kineskog radnika da mu ubije oca. Radnika na mobitelu naziva Smrdljivi Kinez. Tu smo na pola prve epizode i vidimo da se serija “Karma” ne divi ljudskoj vrsti.

Foto: Netflix

Dobrote ima na kapaljku, pohlepe, sebičnosti, mržnje i okrutnosti u izobilju. Ljudi se gaze automobilima, ubijaju lopatom, živi režu skalpelom bez anestezije, vade im se organi, leševi se bacaju na haube jurećih automobila, zakapaju u dvorišta i šume. Smisao života petero lica serije je novac. Šestog lica, osveta. Scenarist i redatelj serije, Lee Il-hyung, nije toliko slikovno okrutan koliko je jak u stvaranju atmosfere mračnog i zlog svijeta po mjeri ljudi kojima je dobrota nepoznata. Čak i kad su ljubavni par (koji će vrlo brzo postati neprijatelji), ona njega zove Ćoravi jer nosi naočale, a on nju Plastična Kuja jer opsesivno radi na svom izgledu.



Lančanu reakciju brutalnih događaja pokreće jedan dug i jedno ubojstvo jurećim automobilom. U tom lancu koji se slaže i ruši poput domino kockica gledamo šestero lica. Park Jae-yeong (Lee Hee-joon) dužnik je koji će za mjesec dana biti ubijen ako ne vrati dug. Jang Gil-ryong (Kim Sung-kyun) istetovirani je siromašni kineski radnik i pripadnik opasne kineske bande koji ima mnogo djece i za novac pristane ubiti Jae-yeongova oca. Han Sang-hun (Lee Kwang-soo) liječnik je tradicionalne korejske medicine koji se mora riješiti jednog trupla i postaje žrtva ucjene svjedoka koji je sve vidio. Taj je svjedok Kim Beom-joon (Park Hae-soo), ali nije samo svjedok nego i pokretač niza okrutnih događaja i zločina. Njegova djevojka i partnerica u zločinu, Lee Yu-jeong (Gong Seung-yeon), lijepa je i beskrupulozna varalica kojoj su važne samo dvije stvari, izgled i novac.

Foto: Netflix

Jedino lice koje nije pokvareno i beskrupulozno je šesto, liječnica Lee Joo-yeon (Shin Min-a), koja od srednje škole pati zbog traumatičnog događaja i sada sreće jednu od osoba koje su joj nanijeli zlo. Želi se osvetiti i ubiti ga. Svjesna je što namjerava i izgovara rečenicu koja je moto serije: “Svi u životu imamo nekog tko izvlači najgore iz nas”. Šestero ljudi uhvaćeno je u mreži dugova, ucjena, krivnje, ubojstava i osvete. Svaka odluka povlači novu katastrofu i svatko ima svoju karmu, a kad se njihove karme umreže, samo je pitanje vremena i poretka epizoda kad će i u kojoj epizodi koga stići kazna.

Najveća vrlina serije “Karma” ujedno može biti i mana, ovisno o sklonostima gledatelja. Sve je ispričano nelinearno, mijenjaju se vremena i lica događaja i nekom bi moglo zasmetati skakanje u vremenu i prikazivanje istih događaja iz gledišta pojedinih lica. No sve je to scenarist i redatelj Lee Il-hyung vješto ispleo i kad odlučite posvetiti se njegovoj napetoj slagalici, nećete zažaliti.