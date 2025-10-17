Pogledali smo Netflixovu seriju 'Boots': Zabavna je, gleda se u dahu, iako je klišeizirana...

Boots/NETFLIX;

OCJENA: 7,5/10

Zabavna i na trenutke potresna serija koja koristi apsolutno sve klišee filmova i serija o obuci marinaca (počevši od “Full Metal Jacketa” do “Jarheada”), ali s mnogo manje okrutnosti. Jer je, za razliku od navedenih filmova, ona gotovo pa glorificira američke marince i njihovu okrutnu obuku kao mjesto koje dječake pretvara u muškarce, koje slabiće pretvara u jake, koje divljake i sociopate pretvara u empatične suborce. S jedinom razlikom što je glavni lik homoseksualac.

Serija je smještena u 1990. godinu kada je biti marinac i biti homoseksualac bilo kazneno djelo. Rijetke su bile žene u vojsci, odnosno marincima, a biti homoseksualac je značilo gotovo sigurno otpuštanje iz marinaca, a i mogući kazneni progon i zatvor. Međutim, serija preko toga prelazi relativno površno, fokusirajući se na prevladavanje prepreka, slabosti, nerazumijevanja između zbunjenih tinejdžera ošišanih na ćelavo koji su se našli usred obuke. Gađajući opća mjesta - odrastanje kao takvo - preko tema prava homoseksualaca prelazi se relativno lako.

Mogao bih reći i bolje da je tako jer nekakvo didaktičko dociranje s visine i pametovanje seriju bi, vjerojatno, učinilo mnogo manje zabavnom, a teško da bi je dramaturški poboljšalo. Ovako je, ustvari, sve rečeno, ali ništa nije izvan same glavne priče o prijateljstvu, odanosti i odrastanju.



Ono što je u seriji dobro jest da su situacije u koje su likovi stavljeni vrlo jasne, dramaturški čiste i ne ulaze u nepotrebna pametovanja. Dobra je i poprilična doza humora koji ne odlazi u nekakav slapstick. S druge strane, ritam serije je brz i dinamičan. Gotovo da i nema previše predaha da se gledatelj zapita “što tu ne štima”. A ne štima to što, kao što sam već rekao, serija obiluje klišejima o obuci marinaca (ili američke vojske) kojih smo se nagledali u bezbroj filmova.

Druga stvar koja ne štima jest da neke situacije i neki likovi zahtijevaju da budu jasnije razrađeni, ali nisu. A treća stvar koja ne štima su nepotrebni unutarnji dijalozi glavnog lika sa samim sobom, koji malo toga objašnjavaju, ne nude neki poseban humor i manje-više su posve nepotrebni. Unatoč tome, serija se gleda u dahu, a to znači da je dobra, što god joj zamjerili, a ima se mnogo toga zamjeriti.