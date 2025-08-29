Obavijesti

BINDŽAJ I STRIMAJ

Pogledali smo seriju 'Hostage': Kao baš loš fast food koji se predstavlja kao sjajna delicija

Piše Goran Gavranović,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Netflix

Nekima će biti zabavna. No vrlo, vrlo, vrlo plošni scenarij nije dao dobrim glumcima da svojim umijećem podignu seriju bar za koji stupanj više

Hostage/NETFLIX

OCJENA: 6,5/10

Tijekom susreta premijerke Velike Britanije i francuske predsjednice - koje se baš i ne slažu najbolje - otet je premijerkin suprug. Pomalo nategnuta, ali ne posve nezanimljiva postavka koja je odrađena u seriji, punoj ne baš posve razrađenih obrata, pomalo traljavo, da ne kažem klišeizirano, odnosno površno. S druge strane, kad je već osnovna postavka prilično nategnuta, teško je očekivati da će se serija kasnije premetnuti u neku hiperpametnu slagalicu.

Ovako je odrađena onako kako je na početku i postavljeno - donekle korektno, ali nimalo inspirativno, napravljeno za gledanje onako usput, dok se odgovara na poruke ili čita mail. I teško da će je itko pogledati dva puta. Ono što je u seriji možda i najveći problem, a to je uglavnom problem slabijih serija, jest to da se gledatelj nikako ne može povezati s likovima, razumjeti ih i suosjećati s njima, poistovjetiti se.

Foto: Netflix


Naravno da ne možemo znati kako je to biti britanska premijerka ili francuska predsjednica, ali pretpostavljam da svi znamo kako je to biti čovjek. A scenaristi se nisu osobito potrudili da likove pokažu kao ljude nego kao tipove. Ni to ne bi bio problem, čitava comedia dell’arte se bazirala na tipskim likovima (a bogme i pola produkcije serija i filmova), a svejedno je izrodila briljantne komade.

Ovdje je ustvari glavni scenaristički propust taj da su ih toliko klišeizirali u tipske likove, nadodajući sve što se može kako bi udovoljili nekoj imaginarnoj stvarnosti, da gledatelj jednostavno ne može povjerovati u njih, njihove reakcije i osjećaje.

Foto: Netflix

Nakon toga nijedan zaplet, ma kako pametan bio, ne može pomoći da se seriju shvati imalo ozbiljno. Iako ni glumci nisu najbriljantniji, svoj su posao odradili onoliko dobro koliko su mogli, britanska produkcija jednostavno je dobra u svim tim stvarima - od kostimografije, preko scenografije, do vrhunskih glumaca, ali nažalost vrlo, vrlo, vrlo plošni scenarij nije im dao nimalo prostora da svojim umijećem podignu seriju bar za koji stupanj više.

Serija će nekome biti zabavna, ali nažalost riječ je o lošoj konfekciji, lošem fast foodu koji se predstavlja kao visoka moda ili vrhunska delicija.

