Pogledali smo Netflixovu seriju 'Susjedi iz pakla': Serija će vas natjerati da istražite susjede

Susjedi iz pakla/Netflix

OCJENA: 7/10

Nova američka dokumentarna serija iz Netflixove radionice, "Susjedi iz pakla" (Worst Neighbor Ever), zaranja u mračne i istinite priče o susjedskim odnosima koji su se iz idiličnih pretvorili u smrtonosne. Kao najnoviji izdanak uspješne franšize "Worst Ever", koja je publici već predstavila horore suživota kroz "Cimere iz pakla" i "Bivše iz pakla", ova serija od četiri epizode dokazuje da se najveća opasnost ponekad krije odmah iza vrata.

U produkciji kuće Blumhouse, poznate po hororima, obične susjedske razmirice postaju priče o paranoji, zlostavljanju i smrtonosnom nasilju. Producent Jason Blum i redateljica Cynthia Childs ostali su vjerni formatu koji je prethodne serijale učinio globalnim hitovima. Svaka epizoda je zaokružena cjelina koja detaljno secira jedan slučaj. I ostavlja vas bez teksta...

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Prva epizoda prati Shawnu i Davida Scotta, koji se sele u Kentucky. Preko puta im se doseljava Frances Zaayer, stara obiteljska prijateljica. Ono što počinje kao idilično prijateljstvo pretvara se u noćnu moru kada Francesino ponašanje postane samo kontrola i paranoja, a njezina opsjednutost susjedima kulminira tragičnim nasiljem. Druga priča smještena je u mirno predgrađe u Indiani. Monserrate "Moncy" Shirley omiljena je članica zajednice, no nakon razvoda u njezin se život upliće novi dečko s kriminalnom prošlošću. Njihova veza izaziva zabrinutost, a sve kulminira snažnom eksplozijom koja uništi njezinu kuću, usmrti dvoje ljudi i zauvijek promijeni život u mirnom susjedstvu.

Treća epizoda, "Fear Thy Neighbor", prati Milesa i Melinu Armstead koji kupuju kuću u Oaklandu. Idila se raspada kada njihovi susjedi budu deložirani, a njihov odrasli sin Jamal "JT" Thomas započne brutalnu kampanju uznemiravanja i zastrašivanja. Unatoč stalnim pozivima policiji, obitelj Armstead se osjeća nezaštićeno dok nasilje eskalira. Posljednji slučaj istražuje nestanak Charlesa Wildinga, bogatog samca iz Los Angelesa. Nakon anonimne dojave detektivi dolaze do Caroline Herrling, koja tvrdi da je izvršiteljica njegove oporuke dok je on na putu. Kako njezina priča postaje sve neuvjerljivija, tako istraga otkriva mračnu tajnu o prijevari, pohlepi i stravičnom zločinu.

Umjesto igranih rekonstrukcija, priče su vizualizirane animiranim sekvencama, što seriji daje prepoznatljiv stil. Narativ je ispričan gotovo isključivo iz perspektive žrtava i svjedoka, uz korištenje arhivskih, policijskih i nadzornih snimki. Iako nedostatak izjava počinitelja ostavlja neke priče nedorečenima, fokus na one koji su pretrpjeli traumu daje seriji težinu.