Pogledali smo seriju 'In the Mud': Intenzivno i krvavo! Ovaj ženski zatvor nije za svakoga...

In The Mud/NETFLIX

OCJENA: 7.5/10

Argentinska drama “In The Mud” u rekordnom je roku zaludjela gledatelje diljem svijeta. Smještena u nemilosrdni svijet ženskog zatvora, serija prati pet zatvorenica koje se, nakon što ih bujica izbacuje iz sigurnosti ćelija u blatnjavu rijeku, bore za vlastiti život. Drama od osam epizoda nije samostalno djelo, već dugo očekivani spin-off kultne argentinske serije “The Marginal”, koja je redefinirala zatvorski žanr sirovom autentičnošću i nezaboravnim likovima.

Za one koji nisu upoznati, “The Marginal” je postavio visoke standarde. Prikazuje korumpirani i nasilni svijet muškog zatvora San Onofre. Njezin kreator, Sebastián Ortega, autor je čiji se potpis prepoznaje u hiperrealističnom prikazu kriminalnog miljea i fascinaciji obiteljskim strukturama koje nastaju u ekstremnim uvjetima.

“U blatu” nasljeđuje taj estetski DNK. Premještanjem radnje u ženski zatvor, serija istražuje kako se dinamika moći, korupcije i preživljavanja manifestira drugačije. Ovdje sukobi nisu nužno riješeni sirovom fizičkom snagom, već kroz psihološki rat, promjenjive saveze i alternativne oblike otpora.

Foto: Netflix/Promo

Pokretač radnje je, dakle, brutalna prometna nesreća. Tijekom transporta u zatvor La Quebrada, vozilo s novim zatvorenicama slijeće u rijeku. Preživjele izranjaju doslovno i figurativno krštene u blatu, a to ih traumatično iskustvo povezuje u novu, nevoljku zajednicu “Las embarradas” (One iz blata).

Grupu predvodi Gladys “La Borges” Guerra (Ana Garibaldi), lik poznat iz originalne serije, koja ovdje dobiva glavnu ulogu. Kao veteranka zatvorskog sustava, postaje nevoljki vođa neiskusnim pridošlicama, među kojima se ističu likovi koje tumače međunarodna zvijezda Valentina Zenere (“Elite”) i kolumbijska glumica Carolina Ramírez. Njihov opstanak ugrožavaju već postojeći klanovi koji kontroliraju zatvor, predvođeni zastrašujućom matrijarhom Cecilijom Moranzón (Rita Cortese). Povratak korumpiranog dužnosnika Sergija Antína (Gerardo Romano) potvrđuje da je trulež sustava endemska i ne poznaje spolne razlike.

Foto: Netflix/Promo

Iako će mnogima na prvu pasti na pamet kultna “Orange Is the New Black”, ova serija nema humorističnih crtica ni romantičnih eskapada. Vizualni identitet serije je besprijekoran. Snimana u napuštenoj tvornici preuređenoj u zatvorski kompleks, La Quebrada je labirint hrđe, oronulih zidova i hladnog betona. Kinematografija sa zagasitim tonovima tjera gledatelja da gotovo fizički osjeti prljavštinu i hladnoću.

“U blatu” je više od pukog nastavka franšize. To je hrabro i tematski bogato djelo koje uspješno širi poznati svemir. Postavlja ključno pitanje: kako se gradi novi svijet, s novim pravilima, odanošću i solidarnošću, na ruševinama starog? Odgovor je krvav i beskompromisan...