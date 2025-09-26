Pogledali smo seriju Task: Puno pucnjave, droga i pijani Ruffalo

OCJENA: 8/10

(HBO Max)

Nekoliko epizoda. Slavni glumci u glavnim ulogama. Philadelphia i njezina okolica. Policija, zločini, droge, problemi u privatnom životu... Nova serija “Task” i serija “Mare of Easttown” imaju jako puno sličnosti.

Što i ne čudi, jer obje je napisao Brad Ingelsby za HBO. Ali, sudeći prema trenutačno dostupnih nekoliko epizoda, “Task” ipak nije toliko dobar kao “Mare of Easttown”. Što ne znači da je riječ o lošoj seriji, dapače, glavni glumci mogli bi se i okititi nekom od nagrada, ima tu puno dobrih elemenata.

Glavnu ulogu u seriji tumači jako dobri Mark Ruffalo. Njegov lik, Tom Brandis, bio je svećenik prije nego što je uzeo pištolj i značku u ruke i postao policajac. Ujedno je i strastveni promatrač ptica, koji svaku noć pretjeruje s alkoholom, a svako jutro započinje molitvom i uranjanjem glave u mrzlu vodu. Čovjek ima problema na poslu, obitelj mu je razorena, bori se s kriminalom, ali i sam sa sobom.

Njegov zadatak je zaustaviti skupinu nasilnih pljačkaša koji ciljaju dilere, a iza kojih stoji čovjek od kojeg to i ne biste baš očekivali- U jednom trenutku imat ćete osjećaj da je ovo i natjecanje tko je jadniji i sje**niji - Ruffalo ili Tom Pelphrey, kao drugi glavni lik. Jer to su baš dva tragična lika. Ima tu krvavih pucnjava, leševa, vreća punih fentanila... Svega onoga što očekujete od jedne kriminalističke serije.

Foto: profimedia

Ali i nešto nedostaje. Za početak, nema onog izvrsnog crnog humora koji je fenomenalno posluživao u “Mare of Easttown”. Razvoj na početku je spor, možda i prespor, imat ćete osjećaj da se serija vuče, ali kako je bolja iz epizode u epizodu, to joj, barem zasad, opraštamo. Možda je tu ‘nakrcano’ i previše manjih likova u prekratkom vremenskom razdoblju, neki od njih nikako nisu razvijeni...

Pohvalimo to kako je atmosfera vrhunski dočarana, režija je gotovo pa besprijekorna. Tmurno, prljave ulice, propale i zahrđale tvornice, barovi u kojima ne biste htjeli biti, sve to služi svrsi. I dijalozi zaslužuju pohvale, teku prirodno, grade cijeli jedan mali svijet. Serija vam se, ako ste fan žanra, polako uvlači pod kožu. Jedna solidna, možda čak i vrlo dobra, krimi-drama s dušom, koja postaje bolja sa svakom epizodom. Ali nemojte očekivati da će vam odmah sve biti razjašnjeno...